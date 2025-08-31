Sucesos

Violento tiroteo cobró la vida de un hombre en las afueras de un bar

Balacera ocurrió la madrugada de este domingo

Por Silvia Coto

Un nuevo hecho de extrema violencia se vivió la madrugada de este domingo 31 de agosto y dejó como saldo a un hombre fallecido en Limón.

Un hombre fue asesinado en las afueras de un bar en Limón

Los hechos ocurrieron en las afueras del bar Don Juan a las 2:03 a.m. Según el reporte de las autoridades, en ese sitio se encontraban disfrutando varias personas cuando múltiples detonaciones pusieron a correr a los presentes.

Fue en ese momento que los testigos se percataron de que había un hombre gravemente herido y que otras personas también recibieron disparos.

La Cruz Roja confirmó que al llegar encontraron a un hombre, de unos 45 años, fallecido debido a múltiples heridas. El cuerpo se encontraba a la orilla de un caño.

Al parecer, los otros heridos fueron llevados en carros particulares al Hospital Tony Facio en Limón.

De momento, se desconoce qué provocó el violento tiroteo.

Los agentes del OIJ trabajaron durante toda la madrugada en el sitio para levantar el cuerpo y entrevistar a varios testigos que estaban en ese lugar.

Hasta el viernes la cifras de homicidios en el país era de 575 casos, tres menos que el año pasado cuando la cifra era de 578.

