Sucesos

Policías atendieron alerta de balacera y terminaron decomisando peligrosa arma de guerra

Fuerza Pública encontró un arma de guerra pocas veces vista en el país, lo que genera una gran preocupación

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Fuerza Pública decomisó una granada en Alajuelita
Fuerza Pública decomisó una granada en Alajuelita (Corte/Cortesía)

La Fuerza Pública recibió una alerta de balacera y terminó encontrando una peligrosa arma de guerra.

La situación se dio durante la mañana de este domingo en Tejarcillos, de San Felipe de Alajuelita, donde vecinos llamaron al 911 por una supuesta balacera, a lo que respondieron algunos oficiales que se llevaron una sorpresa.

LEA MÁS: Tres prófugos de la justicia detenidos en operativo policial en Pavas

“Lograron dar con una granada de fragmentación y, a escasos 15 metros, hallaron 8 casquillos de proyectiles, calibre 9 milímetros”, explicaron desde la Fuerza Pública.

Tanto los casquillos como la granada fueron decomisados y el caso se mantiene en investigación.

LEA MÁS: Doctor es sospechoso de matar a su esposa por una terrible razón

La granada es un arma mortal poco común en el país, son más que todo usadas en las guerras.

Fuerza Pública decomisó una granada en Alajuelita
Fuerza Pública decomisó una granada en Alajuelita (Corte/Cortesía)

Las granadas de fragmentación, también conocidas como “frag” en la jerga militar, son el tipo de granada más común a nivel mundial. Su principal objetivo es esparcir esquirlas de metal al explotar, lo que les permite causar daño en un área mucho más amplia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BalaceraCosta RicaPolicíaFuerza PúblicaGranada
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.