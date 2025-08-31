Policías atendieron alerta de balacera y terminaron decomisando peligrosa arma de guerra

Fuerza Pública decomisó una granada en Alajuelita (Corte/Cortesía)

La Fuerza Pública recibió una alerta de balacera y terminó encontrando una peligrosa arma de guerra.

La situación se dio durante la mañana de este domingo en Tejarcillos, de San Felipe de Alajuelita, donde vecinos llamaron al 911 por una supuesta balacera, a lo que respondieron algunos oficiales que se llevaron una sorpresa.

“Lograron dar con una granada de fragmentación y, a escasos 15 metros, hallaron 8 casquillos de proyectiles, calibre 9 milímetros”, explicaron desde la Fuerza Pública.

Tanto los casquillos como la granada fueron decomisados y el caso se mantiene en investigación.

La granada es un arma mortal poco común en el país, son más que todo usadas en las guerras.

Las granadas de fragmentación, también conocidas como “frag” en la jerga militar, son el tipo de granada más común a nivel mundial. Su principal objetivo es esparcir esquirlas de metal al explotar, lo que les permite causar daño en un área mucho más amplia.