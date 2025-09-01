Desesperada búsqueda: viejito de 74 años con Alzheimer tiene casi 18 horas perdido en zona montañosa

La búsqueda está enfocada en una amplia zona montañosa en Guanacaste. Foto Archivo. (Alonso Tenorio)

La Cruz Roja mantiene una amplia búsqueda en una zona montañosa de Guanacaste, pues presumen que ahí podría estar un adulto mayor, de 74 años, que está desaparecido desde la tarde del domingo.

Los cuerpos de emergencia indicaron que es de vital importancia encontrar al viejito lo antes posible, pues el señor padece Alzheimer y necesita medicación constante.

De acuerdo con la Benemérita, el señor desapareció desde la 1 p. m. de este domingo y la búsqueda está centrada en Cuajiniquil de Guanacaste, en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa y los Cerros de Santa Elena.

“De acuerdo con la información brindada, el adulto mayor habría salido de su casa alrededor de la 1 p. m. de ayer. El reporte de desaparición fue recibido a las 6 p. m., por lo que de inmediato se activó un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos”, detalló la Cruz Roja.

Las labores de búsqueda para dar con el paradero del señor se reanudaron en las primeras horas de la mañana de este lunes.