Sucesos

Desesperada búsqueda: viejito de 74 años con Alzheimer tiene casi 18 horas perdido en zona montañosa

Las autoridades informaron que es urgente encontrar al señor, pues necesita medicación costante

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Rescate Zurquí bajo de la Hondura
La búsqueda está enfocada en una amplia zona montañosa en Guanacaste. Foto Archivo. (Alonso Tenorio)

La Cruz Roja mantiene una amplia búsqueda en una zona montañosa de Guanacaste, pues presumen que ahí podría estar un adulto mayor, de 74 años, que está desaparecido desde la tarde del domingo.

LEA MÁS: Setiembre inició con aterrador homicidio que estremeció a toda una comunidad

Los cuerpos de emergencia indicaron que es de vital importancia encontrar al viejito lo antes posible, pues el señor padece Alzheimer y necesita medicación constante.

De acuerdo con la Benemérita, el señor desapareció desde la 1 p. m. de este domingo y la búsqueda está centrada en Cuajiniquil de Guanacaste, en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa y los Cerros de Santa Elena.

LEA MÁS: Violento choque entre una moto y un caballo dejó un muerto y dos heridos, entre ellos una menor de edad

“De acuerdo con la información brindada, el adulto mayor habría salido de su casa alrededor de la 1 p. m. de ayer. El reporte de desaparición fue recibido a las 6 p. m., por lo que de inmediato se activó un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Policías atendieron alerta de balacera y terminaron decomisando peligrosa arma de guerra

Las labores de búsqueda para dar con el paradero del señor se reanudaron en las primeras horas de la mañana de este lunes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Viejito perdido en GuanacasteAdulto mayor desaparecido en GuanacasteCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.