Video revela la indignante reacción del sospechoso de asesinar brutalmente a prima de diputada

María del Milagro Peralta deja una hija de 23 años años y una nieta de dos años. El sospechoso de asesinarla es su excompañero sentimental. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

Un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, fue detenido este fin de semana como sospechoso de asesinar a su expareja, la maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, quien era prima de la diputada Melina Ajoy.

Un video facilitado a La Teja revela la indignante reacción de Sánchez minutos después de ser detenido por la Fuerza Pública, cerca de la escena del crimen en barrio El Carmen, en Nicoya.

En dicha grabación, la cual no publicaremos porque no podemos publicar la imagen del sospechoso, se observa a Sánchez sentado tranquilamente en una mecedora, a la que fue esposado de ambas muñecas.

LEA MÁS: Sobrino de maestra cruelmente asesinada revela cuál sería el motivo detrás del lamentable crimen

El sujeto se muestra totalmente tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Incluso, se ve como se mece de adelante hacia atrás mientras permanece con una pierna cruzada y con los dedos de sus manos entrelazados.

El minuto fue grabado minutos después de que Sánchez fue capturado. Foto cortesía para La Teja. (Facebook/El minuto fue grabado minutos después de que Sánchez fue capturado. Foto cortesía para La Teja.)

Pese a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el sujeto fue detenido con las manos ensangrentadas, para ese momento no se le ven rastros de sangre, aunque en la grabación se escucha que este le dice, al parecer, a una policía que se había lavado las manos.

LEA MÁS: Terror y sangre en comunidad tras brutales ataques contra dos jóvenes de 19 y 23 años

De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, Sánchez se habría metido a la casa de la maestra para quitarle la vida de varias puñaladas.

Encerrado

La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja. (Cortesía/La maestra María del Milagro Peralta, de 43 años, fue asesinada dentro de su casa en Nicoya. Foto cortesía para La Teja.)

Con relación a este caso, la Fiscalía de Nicoya dio a conocer que Sánchez pasará los próximos 6 meses cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Trascendió que dicha medida fue ordenada por el Juzgado tras una audiencia que se realizó este pasado domingo.

LEA MÁS: Setiembre inició con aterrador homicidio que estremeció a toda una comunidad

En cuanto al crimen, Ricardo Peralta, sobrino de Mily, reveló cuál habría sido el motivo por el que Sánchez le habría arrebatado la vida a su tía.

“Nos dimos cuenta porque en la casa en la que ella estaba viviendo también viven unas primas de nosotros, ellas nos llamaron llorando diciéndonos lo que había pasado. Lo que sucedió es que la expareja de mi tía estaba loco, ella lo había terminado hace unos meses y él no lo aceptó, lo tomó muy mal”, contó Peralta