Sucesos

Terror y sangre en comunidad tras brutales ataques contra dos jóvenes de 19 y 23 años

Los dos ataques ocurrieron prácticamente con una hora de diferencia

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Ambos muchachos fueron llevados a la clínica de Parrita. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una comunidad costera de nuestro país vivió una noche de terror y sangre, debido a que dos jóvenes fueron víctimas de violentos ataques, los cuales ocurrieron con una hora de diferencia.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que ambos ataques ocurrieron en el cantón puntarenense de Parrita.

El primero de los hechos ocurrió a eso de las 11:06 p. m. de este domingo, específicamente en Pueblo Nuevo.

En ese sitio los paramédicos atendiern a un muchacho de 23 años, al cual encontraron en una condición crítica tras recibir múltiples puñaladas en el estómago. El herido fue llevado de emergencia a la clínica de Parrita.

El segundo ataque que tuvo como escenario Parrita se dio a eso de las 12:17 a. m., esta vez se trató de una violenta balacera.

De acuerdo con la Benemérita, la víctima fue un muchacho de 19 años, el cual presentaba varios balazos en el estómago y en una pierna. El muchacho también fue trasladado a la clínica de Parrita.

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en ambos ataques y si existiría alguna relación entre estos.

Jóvenes atacados en ParritaCruz RojaJoven baleado en ParritaMuchacho apuñalado en Parrita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

