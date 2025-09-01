Bomberos caminaron más de 3 kilómetros para realizar rescate que conmovió las redes

Los bomberos caminaron más de 3 kilómetros para realizar el rescate. Foto Bomberos. (Bomberos/Bomberos rescatan a cachorro que cayó a barranco en Coto Brus. Foto Bomberos.)

Unos bomberos recorrieron más de 3 kilómetros en medio de la montaña para realizar un valeroso rescate que conmovió a las redes sociales.

Los rescatistas se internaron a un sector montañoso en las cercanías de la catarata Kamakiri, en Sabalito de Coto Brus, para salvar a un cachorrito que había caído por un barranco de unos 25 metros de profundidad.

El cachorro cayó por un barranco de 25 metros. Foto Bomberos. (Bomberos/Bomberos rescatan a cachorro que cayó a barranco en Coto Brus. Foto Bomberos.)

“Mediante un sistema de cuerdas se efectuó el descenso y, gracias a un exitoso rescate vertical, el can pudo ser recuperado y devuelto sano y salvo a su familia”, dio a conocer el Cuerpo de Bomberos en su perfil de Facebook.

La publicación, hecha por el Cuerpo de Bomberos de este domingo, ya cuenta con más de 1.300 reacciones positivas, además de decenas de mensajes en los que los felicitan a los rescatitas por salvar al peludito.