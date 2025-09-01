Encuentran a viejito que desapareció en montaña, su condición es crítica por esta razón

El viejito de 74 años que estaba desaparecido en una montaña en Guanacaste fue encontrado con vida, sin embargo, fue llevado en condición crítica al hospital.

La Cruz Roja logró encontrar al hombre que estaba desaparecido en una montaña en Guanacaste. (cruz)

“La Cruz Roja Costarricense informa que hace unos minutos localizamos con vida al hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido en Guanacaste”, indicó la Benemérita.

El señor fue hallado a 1.5 kilómetros del lugar donde se había extraviado.

“Presentaba un cuadro de hipoglucemia (cuando el azúcar baja más de lo normal), por lo que en este momento es trasladado en condición crítica hacia la clínica de La Cruz”, indicó la Cruz Roja.

El señor desapareció desde la 1 p. m. del domingo y la búsqueda está centrada en Cuajiniquil de Guanacaste, en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa y los Cerros de Santa Elena.

El señor padece Alzheimer y necesitaba medicación constante.