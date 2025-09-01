Guerra sin freno: supuesto líder de grupo criminal fue asesinado por disputa por territorio

En La Carpio hay una disputa entre la banda de los Picudos y los Cucas. Foto: Ilustrativa (alonso tenorio)

El supuesto líder del grupo criminal Los Picudos fue asesinado a balazos en La Carpio, en La Uruca, San José.

El hombre es de apellido González, de 32 años.

Don Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dio detalles este lunes sobre el crimen.

Soto aseguró que el fallecido sería líder del grupo criminal.

Según las investigaciones de los agentes del OIJ, en La Carpio se mantiene una disputa entre la banda Los Picudos y Los Cucas desde hace bastante tiempo. Ellos mantienen una disputa por territorio para la venta de drogas.

La Carpio es un lugar que solo tiene una entrada y una salida por lo que los grupos se dividen las zonas por las paradas que hay, al parecer, tratar de ganar territorio detonó el violento hecho.

Las bandas ya se han enfrentado en otras ocasiones y eso ha dejado mucha violencia y temor en esa poblada comunidad.