Sucesos

Guerra sin freno: supuesto líder de grupo criminal fue asesinado por disputa por territorio

Bandas mantienen una violenta disputa en poblada comunidad en San José

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
En La Carpio hay una disputa entre la banda de los Picudos y los Cucas. Foto: Ilustrativa (alonso tenorio)

El supuesto líder del grupo criminal Los Picudos fue asesinado a balazos en La Carpio, en La Uruca, San José.

El hombre es de apellido González, de 32 años.

Don Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dio detalles este lunes sobre el crimen.

LEA MÁS: Papá obligó a hijo a enterrar a su mamá, a peón y a comerciante a los que mató

Soto aseguró que el fallecido sería líder del grupo criminal.

Según las investigaciones de los agentes del OIJ, en La Carpio se mantiene una disputa entre la banda Los Picudos y Los Cucas desde hace bastante tiempo. Ellos mantienen una disputa por territorio para la venta de drogas.

LEA MÁS: Familia escribió al Cosevi para que pintaran un corazón en la calle donde mataron a señora y la respuesta los conmovió

LEA MÁS: Terror y sangre en comunidad tras brutales ataques contra dos jóvenes de 19 y 23 años

La Carpio es un lugar que solo tiene una entrada y una salida por lo que los grupos se dividen las zonas por las paradas que hay, al parecer, tratar de ganar territorio detonó el violento hecho.

Las bandas ya se han enfrentado en otras ocasiones y eso ha dejado mucha violencia y temor en esa poblada comunidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Los picudoslos cucasasesinatohomicidiopolicíaoijterritorio drogas
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.