Así fue como detuvieron a hombre sospechoso de matar a vecino que le pidió que bajara la música

Un venezolano de apellidos Bolívar Torrealba huyó hacia Panamá luego del terrible homicidio de Bismark González Quintero en una cuartería en Tuetal Sur de San José, en Alajuela.

La captura la realizaron oficiales del Servicio Nacional de Fronteras en el Puesto de Control Integral de San Isidro, en Panamá, cerca de Paso Canoas, en el lado costarricense.

“Perfilan a un ciudadano con una actitud inusual”, señalaron las autoridades panameñas.

Bismark Gonzalez fue asesinado en un lío vecinal en Alajuela (Cortesía/Cortesía)

Tras su verificación a través del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas, constataron que era requerido por la Fiscalía de Alajuela, por un homicidio simple.

“El señalado, quien además se encontraba de manera irregular en el territorio nacional (Panamá), fue conducido a la base del Senafront en Paso Canoas, donde fue remitido al Servicio Nacional de Migración”, afirmaron en Senafront.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió la mañana del martes 26 de agosto, luego de que la víctima, en apariencia, le pidiera a Bolívar y a otras personas que le bajaran el volumen de la música.

La captura sucedió el jueves 28 de agosto y el Juzgado Penal de Alajuela le impuso tres meses de prisión preventiva por este hecho.

Según trascendió, Bismarck estaba enojado por el fuerte volumen de la radio y les había pedido varias veces a los vecinos que lo bajaran un poco.

El venezolano de apellidos Bolívar Torrealba huyó hacia Panamá luego de que ocurriera el terrible homicidio de Bismark González. Foto: Senafront para La Teja (Senafront para La Teja/Senafront para La Teja)

Aparentemente, el sospechoso y otro hombre que no ha sido identificado se molestaron por los reclamos de Bismarck, por lo que entraron, violentamente, a la habitación donde estaba la víctima con su pareja.

Los sospechosos llevaban una piedra y un cuchillo con los que, aparentemente, atacaron a ambos.

La Cruz Roja informó que Bismark recibió una herida en la pierna que lo dejó en condición crítica y falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela mientras era atendido.

“Tras los hechos, el sospechoso huyó a Panamá, por lo que la Fiscalía y la policía judicial coordinaron con INTERPOL y la Policía de Migración de ambos países, para detenerlo y trasladarlo nuevamente a Alajuela”, detalló el Ministerio Público.

Trascendió que el hombre fallecido era un vecino tranquilo y que ya tenía tiempo de vivir en ese sitio.