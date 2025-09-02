Sucesos

Sangriento crimen provocó terror en conocido barrio capitalino

Los vecinos quedaron con el corazón en la mano tras presenciar la trágica escena

Por Adrián Galeano Calvo
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes. Foto: Archivo (IStock)

Un conocido barrio capitalino fue escenario de un sangriento crimen la madrugada de este lunes, pues a un hombre le arrebataron la vida de una forma muy salvaje.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:20 a.m. de este martes en Sagrada Familia, en Hatillo, San José.

Según la Benemérita, el comité local fue informado sobre un hombre apuñalado en dicha zona, por lo que despacharon personal en una ambulancia.

Cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples puñaladas en cuello, pecho y estómago.

La escena fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el crimen.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

