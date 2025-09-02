Sangriento crimen provocó terror en conocido barrio capitalino

El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes. Foto: Archivo (IStock)

Un conocido barrio capitalino fue escenario de un sangriento crimen la madrugada de este lunes, pues a un hombre le arrebataron la vida de una forma muy salvaje.

LEA MÁS: Caso Las Torres: desmantelan banda de robacarros que atacaba en lugares muy particulares

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:20 a.m. de este martes en Sagrada Familia, en Hatillo, San José.

Según la Benemérita, el comité local fue informado sobre un hombre apuñalado en dicha zona, por lo que despacharon personal en una ambulancia.

LEA MÁS: Novios llenos de sueños mueren en choque contra un caballo

Cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples puñaladas en cuello, pecho y estómago.

LEA MÁS: Mes arranca con un sangriento doble homicidio

La escena fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el crimen.