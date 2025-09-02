Novios llenos de sueños mueren en choque contra un caballo

Una muchacha de 17 años también falleció en el choque de una moto contra un caballo. (Édgar C/Cortesía)

Alexander González, de 22 años y una adolescente identificada como Melany Alexandra García Cerdas, quien iba a cumplir 18 años en este mes, son los fallecidos en el fatal accidente entre una moto y un caballo.

Melany cumpliría años, este sábado 6 de setiembre y además para finales del 2025 se iba a graduar de un técnico de secretariado y también en el colegio, fechas que la tenían muy ilusionada.

Así lo confirmó a La Teja, Grettel Cerdas, mamá de Melany, quien recordó que en enero anterior le dio permiso a su hija de tener novio de manera oficial y eso la tenía muy contenta.

“Ellos eran jóvenes, llenos de metas e ilusiones, desde este año eran novios con mi permiso, pero ya tenían como tres años que se veían y compartían”, mencionó la mamá.

Los novios fueron despedidos este martes.

La familia de Melany aún necesita ayuda para poder sepultarla, si usted puede colaborar con la familia lo puede realizar al Sinpe móvil 6427-4341 a nombre de Grettel Cerdas.

El accidente ocurrió la noche de este domingo 31 de agosto anterior, en las cercanías del parque recreativo Laberinto de Katira.

Los jóvenes viajaban en una moto cuando chocaron contra un caballo, Alexander falleció en el sitio y la joven en el centro médico.

El animal murió en el sitio, mientras que el caballista fue llevado a un centro médico con varias lesiones.

Según trascendió, el domingo hubo una cabalgata y varias personas en redes sociales comentaron que se toparon con varios caballistas y que, por lo oscuro de la zona, unos pocos alumbraban con el celular.