Caso Las Torres: desmantelan banda de robacarros que atacaba en lugares muy particulares

El OIJ está realizando 9 allanamientos para desmantelar la banda de robacarros. Foto OIJ. (OIJ/El OIJ está realizando 9 allanamientos para desmantelar la banda de robacarros. Foto OIJ.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando una serie de allanamientos para desmantelar a una banda de robacarros que es vinculada con al menos 32 casos.

Los allanamientos se están realizando en lugares como Carrillos Alto, en Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, así como en el Cairo de Siquirres.

LEA MÁS: Novios llenos de sueños mueren en choque contra un caballo

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el objetivo del operativo es detener a 11 hombres y 3 mujeres sospechosos de integrar la banda. Entre estos destaca el supuesto líder, un hombre apellidado Cortés, de 47 años, y su esposa.

“Aparentemente este grupo criminal era liderado por un masculino de 47 años, quien en apariencia daba la dirección a varios individuos con el objetivo de sustraer carros, en su mayoría de tipo rural (tipo 4x4), a través del método del descuido”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Mes arranca con un sangriento doble homicidio

Zúñiga explicó que el caso fue nombrado “Las Torres” pues los primeros golpes de esta banda se dieron en los alrededores de torres habitacionales ubicadas en La Sabana, en San José.

Luego el grupo criminal amplió su área de acción a otras provincias como San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

LEA MÁS: En milésimas de segundo jóvenes tuvieron trágico accidente, uno murió y otro está herido

“Durante este período, a esta banda se le logró materializar seis hechos, debido a que se pudo recuperar tres vehículos robados sin alterar y otros tres más alterados”, añadieron.