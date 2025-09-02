Sucesos

Caso Las Torres: desmantelan banda de robacarros que atacaba en lugares muy particulares

El OIJ infomó que el grupo criminal es vinculado con al menos 32 robos de carros

Por Adrián Galeano Calvo
El OIJ está realizando 9 allanamientos para desmantelar la banda de robacarros. Foto OIJ.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando una serie de allanamientos para desmantelar a una banda de robacarros que es vinculada con al menos 32 casos.

Los allanamientos se están realizando en lugares como Carrillos Alto, en Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, así como en el Cairo de Siquirres.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el objetivo del operativo es detener a 11 hombres y 3 mujeres sospechosos de integrar la banda. Entre estos destaca el supuesto líder, un hombre apellidado Cortés, de 47 años, y su esposa.

“Aparentemente este grupo criminal era liderado por un masculino de 47 años, quien en apariencia daba la dirección a varios individuos con el objetivo de sustraer carros, en su mayoría de tipo rural (tipo 4x4), a través del método del descuido”, detalló el OIJ.

Zúñiga explicó que el caso fue nombrado “Las Torres” pues los primeros golpes de esta banda se dieron en los alrededores de torres habitacionales ubicadas en La Sabana, en San José.

Luego el grupo criminal amplió su área de acción a otras provincias como San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

“Durante este período, a esta banda se le logró materializar seis hechos, debido a que se pudo recuperar tres vehículos robados sin alterar y otros tres más alterados”, añadieron.

banda de robacarrosOIJAllanamientos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

