Mes arranca con un sangriento doble homicidio

Un sangriento doble homicidio marcó el inicio de este noveno mes del año, el cual sigue en alerta roja por el aumento de la criminalidad.

La Cruz Roja confirmó que la noche de este lunes 1° de setiembre, recibieron la alerta de una emergencia en Playón Sur, frente al cementerio de Parrita. Cuando llegaron encontraron una escena espeluznante.

“Al llegar al lugar, abordamos a dos hombres adultos. Con múltiples impactos de arma de fuego, ambos sin signos vitales”, confirmaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

Múltiples balazos dejan dolor a dos familias la noche de este 1 de setiembre. Foto: Archivo

Costa Rica podría cerrar este año con 900 homicidios, cifra que estima el OIJ.

Hasta este lunes se contabilizaban 583 asesinatos. Puntarenas es la tercera provincia más violenta del país, antes están San José y Limón.

En el sitio se mantienen los agentes del OIJ.

