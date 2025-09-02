Robacarros hicieron fiesta en Halloween: OIJ revela impresionante cifra de vehículos robados

El OIJ realizó 9 allanamientos para desmantelar el supuesto grupo criminal. Foto OIJ. (OIJ/El OIJ realizó 9 allanamientos para desmantelar el supuesto grupo criminal. Foto OIJ.)

Halloween se convirtió en la celebración favorita de los robacarros, pues el descuido de muchas personas que salieron de fiesta les permitió robar una impresionante cantidad de carros en San José.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que los robos se dieron el año pasado, durante los días que se realizaron varias fiestas de Halloween.

“Un dato importante es que el fin de semana de Halloween se dieron 27 robos de vehículos en San José”, destacó.

Según Zúñiga, siete de esos vehículos fueron robados en barrio Escalante y La California, y los responsables serían los miembros de una banda que el OIJ desmanteló la mañana de este martes.

Randall Zúñiga sobre operativo contra supuesta banda de robacarros

La Policía Judicial realizó 9 allanamientos en Carrillos Alto, en Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, así como en el Cairo de Siquirres.

“Del total de personas que se pretendía detener, ya se han capturado a dos que están en prisión preventiva, y se han logrado detener a 8 personas más, todavía quedan cuatro personas más que detener”, añadió Zúñiga.

Entre los detenidos estarían el supuesto líder de la banda, un hombre apellidado Cortés, de 47 años, y su esposa.

El OIJ señaló que, de momento, el grupo es vinculado con al menos 32 carros robados.