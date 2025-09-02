Sucesos

Policías descubrieron macabro crimen al acercarse a hombre acostado en una acera

Los hechos se dieron la madrugada de este martes, cuando los oficiales realizaban un recorrido de rutina

Por Adrián Galeano Calvo
El hombre apuñalado fue encontrado por unos policías. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Oficiales de la Fuerza Pública, que realizaban un recorrido de rutina, terminaron descubriendo un macabro crimen tras acercarse a un hombre al que vieron acostado sobre una acera.

Cuando los uniformados vieron al sujeto de cerca, descubrieron que este estaba completamente ensangrentado, por lo que dieron aviso a la Cruz Roja; sin embargo, ya no había nada qué hacer por el hombre.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 2:20 a.m. de este martes en Concepción de Alajuelita.

“Según la información preliminar, oficiales de la Policía Administrativa merodeaban la zona cuando vieron al hombre en la acera acostado, siendo que al aproximarse, vieron que estaba herido, por lo que llamaron a la Cruz Roja, quienes al llegar lo declararon fallecido”, detalló la Policía Judicial.

Los investigadores que atendieron el caso señalaron que el hombre falleció a consecuencia de 3 puñaladas que presentaba en la escápula izquierda (hueso en la parte de atrás del hombro), la axila izquierda y en la garganta.

La Policía Judicial indicó el cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia y para tratar de determinar su identidad.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

