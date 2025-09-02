Policías descubrieron macabro crimen al acercarse a hombre acostado en una acera

El hombre apuñalado fue encontrado por unos policías. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Oficiales de la Fuerza Pública, que realizaban un recorrido de rutina, terminaron descubriendo un macabro crimen tras acercarse a un hombre al que vieron acostado sobre una acera.

Cuando los uniformados vieron al sujeto de cerca, descubrieron que este estaba completamente ensangrentado, por lo que dieron aviso a la Cruz Roja; sin embargo, ya no había nada qué hacer por el hombre.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 2:20 a.m. de este martes en Concepción de Alajuelita.

“Según la información preliminar, oficiales de la Policía Administrativa merodeaban la zona cuando vieron al hombre en la acera acostado, siendo que al aproximarse, vieron que estaba herido, por lo que llamaron a la Cruz Roja, quienes al llegar lo declararon fallecido”, detalló la Policía Judicial.

Los investigadores que atendieron el caso señalaron que el hombre falleció a consecuencia de 3 puñaladas que presentaba en la escápula izquierda (hueso en la parte de atrás del hombro), la axila izquierda y en la garganta.

La Policía Judicial indicó el cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia y para tratar de determinar su identidad.