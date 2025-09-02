Sucesos

Hombre sufre una horrorosa herida en su cabeza en violento ataque

La Cruz Roja informó que la víctima del ataque fue un hombre de 44 años

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado a la clínica de Tarrazú. Imagen con fines ilustrativos/ Cruz Roja

Un hombre se encuentra luchando por su vida tras ser víctima de un violento ataque que le causó una horrososa herida en la cabeza.

La Cruz Roja detalló que los hechos ocurrieron a eso de las 9 p.m. de este lunes, en la comunidad de La Esperanza de San Carlos, en Tarrazú, San José.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma blanca, por lo que despacharon una ambulancia al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre, de 44 años, quien fue atacado con un cuchillo y presentaba una grave herida en la parte occipital de su cabeza, es decir, en la parte de atrás.

El herido fue llevado en una condición crítica a la clínica de Tarrazú.

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían provocado el ataque.

Hombre apuñalado en TarrazúCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

