Hombre sufre una horrorosa herida en su cabeza en violento ataque

El herido fue llevado a la clínica de Tarrazú. Imagen con fines ilustrativos/ Cruz Roja

Un hombre se encuentra luchando por su vida tras ser víctima de un violento ataque que le causó una horrososa herida en la cabeza.

La Cruz Roja detalló que los hechos ocurrieron a eso de las 9 p.m. de este lunes, en la comunidad de La Esperanza de San Carlos, en Tarrazú, San José.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma blanca, por lo que despacharon una ambulancia al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre, de 44 años, quien fue atacado con un cuchillo y presentaba una grave herida en la parte occipital de su cabeza, es decir, en la parte de atrás.

El herido fue llevado en una condición crítica a la clínica de Tarrazú.

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían provocado el ataque.