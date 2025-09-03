Vecinos oyen más de 20 balazos y cuando las autoridades llegaron encontraron una terrible escena

Un hombre fue asesinado a balazos en Siquirres. Foto: Ilustrativa (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

Un hombre identificado con el apellido Mora, de 30 años, fue asesinado de varios impactos de bala la noche del martes en Siquirres.

Los hechos ocurrieron en el barrio Los Laureles, San Rafael de Siquirres.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima caminaba por la calle cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron. El acompañante desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron más de 20 casquillos como evidencia.

A 1,4 kilómetros del lugar, la Policía logró detener al conductor de la motocicleta, un hombre de apellido Esquivel, de 38 años. Los oficiales decomisaron una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el ataque.

El presunto gatillero logró escapar.

El caso quedó en investigación por parte del OIJ, mientras que Esquivel fue puesto a la orden del Ministerio Público.