Apasionada jugadora de fútbol es la víctima que hallaron en quebrada

Stacy Nicole Barrantes Valverde, de 20 años, es la joven cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada junto a su motocicleta en Cariari de Pococí, ella era una muchacha apasionada por jugar fútbol.

Stacy Barrantes de 20 años es la joven que fue encontrada fallecida en una quebrada en Cariari de Pococí. (Cortesía/Cortesía)

La tragedia que enlutó a su familia fue descubierta la tarde del lunes cuando los trabajadores de una finca, ubicada en las cercanías de la vuelta de Banagro, observaron desde lejos lo que parecía ser un cuerpo.

Los asustados peones se acercaron y lograron ver cerca del puente el cuerpo de una mujer y una moto, por lo que de inmediato avisaron al 911.

El hallazgo se dio cerca de la orilla de la vía. Se presume que cuando la encontraron ya el accidente tenía varias horas de ocurrido.

Según trascendió, otra persona fue llevada al centro médico de la zona como víctima de ese mismo accidente, sin embargo, lo ocurrido se encuentra en investigación.

En redes sociales muchas personas manifestaron su dolor por la muerte de la joven, así como varios equipos de fútbol donde jugó o participó en campeonatos de la zona. La joven es recordada como estudiosa y muy deportista.

“Que noticia más lamentable por Dios santo. Stacy Barrantes era una muchacha que le apasionaba el fútbol, pasó por este campeonato jugando con el equipo de Canta Gallo. Muchos conocieron a esta joven, persona que era superhumilde y sobre todo amante al deporte. Queremos pedir mucha oración y fuerza para que sus seres queridos tomen fuerzas para tan dura noticia”, compartió en Facebook Campeonato de barrios zona Caribe.

Las jóvenes del equipo también le dedicaron unas palabras.

“Como equipo femenino nos unimos a la pérdida irreparable de nuestra compañera y amiga Stacy Barrantes, que Dios dé consuelo a su familia en estos duros momentos, siempre la recordaremos por todos los momentos compartidos dentro y fuera de la cancha. ¡Hasta siempre!”, posteó Gokucell FC femenino.