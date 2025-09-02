Una de las víctimas de doble homicidio estaba a 7 días de cumplir una gran ilusión

Don Ramón Masís Prado, de 72 años, una de las víctimas del doble homicidio en Parrita, estaba ilusionado porque recuperaría la vista de uno de sus ojos.

Él había perdido la visión en un solo ojo y le alegraba saber que el próximo lunes 8 de setiembre, lo iban a operar de la vista en Cartago.

Don Ramón Masís Prado, de 72 años, una de las víctimas del doble homicidio en Parrita, estaba ilusionado porque recuperaría la vista de uno de sus ojos. Foto: Evelyn Obando para La Teja (Evelyn Obando para La Teja/Evelyn Obando para La Teja)

Así lo mencionó Evelyn Obando, nuera del adulto mayor.

“Él nos decía que lo que quería era que lo operaran, y los hijos hicieron todo lo posible para que le programaran la cirugía. En la familia nos estábamos poniendo de acuerdo para ver quién lo recogía y cómo se organizaban con el cuido de él”, recordó la familiar.

Don Ramón amaba a los caballos, era común que tuviera muchas fotos junto con uno de estos animales. Además, era un hombre que siempre ayudaba a los demás, y los lugareños lo recuerdan como un tipo bondadoso, preocupado por su esposa y familiares.

LEA MÁS: En milésimas de segundo jóvenes tuvieron trágico accidente, uno murió y otro está herido

Ramón Masís Prado, de 72 años, víctima asesinada por oponerse en un asalto en Parrita, la noche de este lunes 1 de setiembre del 2025. Foto: Evelyn Obando para La Teja (Evelyn Obando para La Teja /Evelyn Obando para La Teja)

Masís fue asesinado junto con un vecino, quien no ha sido identificado oficialmente; sin embargo, la familia señala que la otra víctima sería Ricardo Obando.

Los familiares supieron de la trágica noticia, por medio de la llamada de un desconocido, quien le informó a Geovanny Masís, hijo de don Ramón, que su padre había sido asesinado.

Cuarenta minutos antes de esa llamada, Geovanny había conversado con su papá, quien le dijo que ya iba para la casa luego de ir a recoger la pensión.

LEA MÁS: Así fue como detuvieron a hombre sospechoso de matar a vecino que le pidió que bajara la música

Don Ramón había salido de su casa en La fila de San Miguel de Puriscal y llegó hasta Parrita, donde hizo mandados, e incluso, comió algo junto con unos conocidos.

“Según la investigación preliminar, el móvil podría ser el asalto, ya que les robaron, al parecer, los celulares a ambos. Aparentemente, los ofendidos pusieron resistencia, por lo que los sospechosos les dispararon”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos viajaban en motocicleta y ahora se está investigando el caso para lograr capturarlos.

LEA MÁS: Guarda asesinó a su propio jefe y este fue el castigo que recibió