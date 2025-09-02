Pánico en colegio: joven entró armado, amenazó y persiguió a estudiante

Cuando la Policía llegó al colegio ya el sospechoso se había ido. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un momento de miedo y pánico se vivió en un colegio luego de que un joven entró armado y amenazó a un estudiante, y todo quedó grabado.

Los hechos ocurrieron la noche del 1.° de setiembre en el Colegio Nocturno de Palmares de Pérez Zeledón.

En el video se observa que en uno de los pasillos hay una situación entre varios estudiantes; en ese momento se abrió un portón e ingresó un hombre armado, luego se escucha cuando carga el arma que trae en un bolso.

En ese momento, el que está armado le grita: “¿Qué es la vara?“. Hay una pelea entre él y uno de los jóvenes, que le da un golpe.

El muchacho sale corriendo, y el que lleva el arma se va detrás, mientras que otros estudiantes, que estaban cerca, ya para ese momento habían corrido para protegerse.

El grado de violencia es tal que uno de los presentes dice: “Mate, mate, si va a matarlo”. El joven armado se devolvió por donde ingresó al colegio.

La Teja consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre lo ocurrido ellos indicaron que Marcela Valverde Porras, directora Regional del MEP informó que directora del Colegio Nocturno de Palmares recibió información por parte de docentes de una presunta amenaza con arma de fuego dentro del centro educativo.

“La directora procedió de forma inmediata a llamar al 911 como parte de la activación del protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas. De forma inmediata, llega la Fuerza Pública, quien revisa que dentro del centro educativo no se encuentre ninguna amenaza para los estudiantes, dado que ya los presuntos sospechosos habían salido del centro educativo”, indicó.

Los padres de los menores de edad fueron alertados y, según trascendió, el afectado de 17 años habría sido llevado a la Fiscalía para interponer la denuncia.

Este medio no publica el video por el grado de violencia y porque se ven personas menores de edad en él.