Desconocido le dio a un hijo la peor noticia que ha recibido en su vida

La peor noticia que ha recibido en su vida, le llegó a Geovanny Masís en voz de un desconocido, quien le informó que su padre, Ramón Masís Prado, de 72 años, había sido asesinado sin piedad.

Cuarenta minutos antes de esa llamada, Geovanny había conversado con su papá, quien le dijo que ya iba para la casa luego de ir a recoger la pensión.

Don Ramón había salido de su casa en La fila de San Miguel de Puriscal y llegó hasta Parrita, donde hizo mandados e incluso comió algo junto con unos conocidos.

Evelyn Obando, nuera de don Ramón, recordó estos hechos que conmovieron a toda la familia desde la noche de este lunes 1.° de setiembre.

Ramón Masís Prado, de 72 años, víctima asesinada por oponerse en un asalto en Parrita, la noche de este lunes 1 de setiembre del 2025. Foto: Evelyn Obando para La Teja (Evelyn Obando para La Teja /Evelyn Obando para La Teja)

“Mi suegro y unos conocidos salieron en moto desde Puriscal hasta Parrita, siempre acostumbraban dejar la moto en un comercio para que se las cuidaran, mientras hacían el mandado para devolverse a casa”, comentó Obando.

“Él (suegro) llamó a mi esposo, él le dijo: ‘Papi, váyase para la casa, está muy oscuro, esa zona es peligrosa’, recordó la nuera.

Don Ramón siempre se dedicó a la agricultura, de esta manera sacó adelante a sus cinco hijos y siempre vivía preocupado por la esposa y los animales que tenía.

Masís fue asesinado junto con un vecino, quien no ha sido identificado oficialmente; sin embargo, la familia señala que la otra víctima fatal sería Ricardo Obando.

Oponerse a asalto causó fatal doble homicidio

“Según la investigación preliminar, el móvil podría ser el asalto, ya que les robaron, al parecer, los celulares a ambos. Aparentemente, los ofendidos pusieron resistencia, por lo que los sospechosos les dispararon”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos viajaban en motocicleta y ahora se está investigando el caso para lograr capturarlos.

Este sangriento doble homicidio marcó el inicio de este noveno mes del año, el cual sigue en alerta roja por el aumento de la criminalidad.

La Cruz Roja confirmó que la noche de este lunes 1° de setiembre, recibieron la alerta de una emergencia en Playón Sur, frente al cementerio de Parrita. Cuando llegaron encontraron una escena espeluznante.

“Al llegar al lugar, abordamos a dos hombres adultos. Con múltiples impactos de arma de fuego, ambos sin signos vitales”, confirmaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

Múltiples balazos dejan dolor a dos familias la noche de este 1° de setiembre. Foto: Archivo

Jorge Matamoros, coordinador operativo de la Cruz Roja en esta zona, señaló que el caso lo atendieron a las 7:53 p.m.

Costa Rica podría cerrar este año con 900 homicidios, cifra que estima el OIJ.

Hasta este lunes se contabilizaban 583 asesinatos. Puntarenas es la tercera provincia más violenta del país, antes están San José y Limón.