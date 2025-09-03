Ruta cerrada por trágico accidente que cobró la vida de motociclista

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la mañana de este miércoles en Quebrada Honda de Mora, sobre la ruta 239.

Un hombre falleció al chocar contra un camión. (cortesía/Cortesía)

Según reportes preliminares, una motocicleta colisionó contra un camión de frente.

El conductor de la moto falleció en el lugar del accidente por las severas lesiones que sufrió, así lo confirmó la Cruz Roja

La vía permanece cerrada mientras las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

Se sospecha que el accidente se dio por una invasión de carril.