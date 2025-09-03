Sucesos

Ruta cerrada por trágico accidente que cobró la vida de motociclista

Aparentemente, se trató de una invasión de carril

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la mañana de este miércoles en Quebrada Honda de Mora, sobre la ruta 239.

Un hombre falleció al chocar contra un camiónUn hombre falleció al chocar contra un camión
Un hombre falleció al chocar contra un camión. (cortesía/Cortesía)

Según reportes preliminares, una motocicleta colisionó contra un camión de frente.

LEA MÁS: Rescate en Crucitas: rescatistas tienen desgarradora noticia para familia de hermanos, pero que les traerá paz

El conductor de la moto falleció en el lugar del accidente por las severas lesiones que sufrió, así lo confirmó la Cruz Roja

La vía permanece cerrada mientras las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

LEA MÁS: Vecinos oyen más de 20 balazos y cuando las autoridades llegaron encontraron una terrible escena

Se sospecha que el accidente se dio por una invasión de carril.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentequebrada honda morachoque motomotociclista fallecidomoto camión
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.