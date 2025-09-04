Mujer que luchó contra ladrón en soda de Pérez Zeledón cuenta su testimonio

Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle (Faceb/Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle)

La muchacha de 25 años que se hizo famosa gracias a un video en el que aparece luchando y sometiendo a un hombre que quiso robarle sus pertenencias mientras estaba en una soda en Pérez Zeledón, reveló todo lo que vivió en ese momento de tanta adrenalina.

La joven, quien es vecina de esa misma zona, enfrentó esa situación la madrugada de este miércoles, cuando se encontraba en el local esperando que le dieran el desayuno por el que había pagado.

“En eso estaba hablando con la cajera, de hecho ella ya traía mi desayuno, y no había nadie en el restaurante, fue cuando el muchacho este agarró mi cartera y yo lo vi y me dije que no se la podía llevar.

“Entonces lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí lo golpeé, le saqué la sangre y todo, y luego llamamos la Policía”, relató la muchacha el medio regional TV Sur Pérez Zeledón.

La joven reconoció que el cocinero (el hombre de camisa roja) no hizo mucho por ayudarla, pero agradeció que la cajera tuvo la rápida reacción de llamar a la Policía.

No está entrenada

Luego de que el video se hizo viral, muchas personas aseguraron en redes que la joven posiblemente tenía conocimientos en artes marciales, pues parecía que le había hecho una llave al sujeto, sin embargo, ella reveló que todo lo hizo a puro instinto.

“Tampoco tengo ningún tipo de entrenamiento, eso fue como una reacción rápida de mi cuenta, pero nada, ni defensa personal (...) esa fue mi reacción salida del alma”, detalló.

En cuanto al video, ella dijo que no sabe quién lo subió a redes, pero fue una gran sorpresa cuando se despertó horas después de lo sucedido.

“Me desperté y tenía mil mensajes, ingresé a Facebook y todo mundo lo había compartido, de hecho un amigo mío lo compartió y yo me pregunté como él tenía ese video”.

Al ser consultada sobre qué pensaba al ver el video ella dijo: " Qué mujer más valiente que soy, muy animada", aseguró entre risas.

En cuanto al sospechoso, un hombre apellidado Araya, este es un viejo conocido de las autoridades, pues cuenta con causas por robo agravado, hurto simple, daños, portación de arma prohibida , robo simple y resistencia.

Finalmente, el sujeto fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. Ojalá que haya aprendido la lección.