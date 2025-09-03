Sucesos

Video muestra cómo mujer le hizo una llave a un hombre y evitó robo en soda en Pérez Zeledón

El sujeto trató de aprovecharse de la mujer que se encontraba como clienta en una soda en Pérez Zeledón

Por Adrián Galeano Calvo
Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle
Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle (Faceb/Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle)

Una muchacha demostró su valentía al enfrentarse a un delincuente que trató de robarle sus pertenencias mientras ella se encontraba dentro de una soda en Pérez Zeledón.

La joven logró detener al maleante tal y como sucede en las peleas de la UFC, dominó al sujeto tras tirarlo al suelo en dos ocasiones.

Este hecho, por el cual la muchacha se ha llenado de elogios, ocurrió a las 12:50 a.m. de este miércoles. cuando la joven, de 25 años, se encontraba en el restaurante La Estación, comprándose un desayuno.

De acuerdo con el reporte policial facilitado a La Teja, la Fuerza Pública fue alertada de la situación y en pocos minutos unos oficiales llegaron a la soda, pero para su sorpresa ya todo estaba bajo control.

Esta fue la declaración que la joven le dio a los policías cuando estos la encontraron deteniendo al sospechoso.

Muchacha luchó y detuvo a sujeto que quiso robarle

“Vine a comprar un desayuno, estoy en la caja cerca de la muchacha que atiende, ella se va a la cocina y me quedo sola, cuando me percato de hay un hombre al lado mío y tenía mis pertenecías sobre la barra, él se acercó a mí para llevarse mi cartera, la agarro e intentó irse, pero no pudo porque lo agarré del abrigo, lo prensé y después el cocinero salió a ayudarme y la muchacha que atiende llamo al 9-1-1”, contó la muchacha.

La trabajadora del local también destacó la valentía de la joven.

“Yo observo cuando el ladrón está detrás de la muchacha, le agarró la cartera, pero ella reaccionó muy rápido y no dejo que él se fuera, de inmediato llamé al 9-1-1”.

En cuanto al sospechoso, un hombre apellidado Araya, este es un viejo conocido de las autoridades, pues cuenta con causas por robo agravado, hurto simple, daños, portación de arma prohibida , robo simple y resistencia.

Finalmente el sujeto fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Mujer detiene a ladrón en Pérez Zeledón
