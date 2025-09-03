Joven creyó encontrar al hombre de sus sueños, pero este terminó ofreciéndola sexualmente a desconocidos

La muchacha jamás imaginó que esa relación sentimental la llevaría a vivir un infierno. Foto Archivo. (Shutterstock/Shutterstock)

Una muchacha de tan solo 17 años creyó haber encontrado al hombre de sus sueños en una red social, pero detrás de ese perfil que la había contactado se escondía un hombre que tenía entre manos un macabro plan para aprovecharse de ella.

Se trata de un sujeto apellidado Palma Rojas, de 30 años, quien creó un perfil falso con el hombre “Óscar Vásquez”, el cual usó para engañar a la muchacha, quien posteriormente fue víctima de un crimen de explotación sexual.

Los terribles hechos cometidos por Palma no se quedaron sin castigo, pues la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) consiguió que un Tribunal Penal lo condenara a 9 años de cárcel.

Junto a él también fue sentenciada una mujer apellidada Castro Mejía, quien recibió una condena de 8 años de prisión, pues se ofreció a buscar a hombres que quisieran pagar por tener encuentros sexuales con la muchacha.

Los hechos que dieron pie a estas sentencias se dieron a partir de marzo del 2022, cuando el imputado usó el perfil de “Óscar Vásquez” para contactar a la muchacha y a punta de engaños consiguió que ella aceptara salir con él, para que luego iniciaran una relación.

A inicios del 2024, Palma se aprovechó de la situación y creó un perfil con el nombre de la joven en otra plataforma, esto con objetivo de vender fotografías sexuales de ella.

“De esa manera, él mantuvo conversaciones con otros hombres y les ofrecía fotos de índole sexual, a cambio de ¢2000, ¢3000 o ¢10.000. La representante fiscal probó que, cuando estos accedían, Palma les enviaba imágenes de la mujer, sin que esta supiera".

El crimen fue escalando, hasta que Palma decidió usar ese mismo perfil para ofrecer a la joven para encuentros sexuales por distintos montos.

“Después, este entró en contacto con Castro, quien le indicó que tenía a un grupo de hombres buscando mujeres, y que ella podía poner en contacto a la víctima con esas personas, también a cambio de dinero”

La prueba estableció que, durante todo ese tiempo, el hombre insultó, golpeó y maltrató a la víctima. Ahora, mientras la sentencia queda en firme, ambos permanecerá en prisión preventiva.