Sucesos

Placa de un carro llevó al OIJ hasta una propiedad en Aserrí usada para ocultar vehículos robados

En Vuelta de Jorco de Aserrí escondían carros robados, señalan durante operativo del OIJ

Por Alejandra Morales

Un singular detalle llevó a los investigadores hasta una propiedad en Vuelta de Jorco de Aserrí, donde hallaron vehículos y repuestos que, al parecer, también eran robados.

Se trató de la placa de un carro que al analizarla en la base de datos de denuncias destapó que estaba en un sitio usado para ocultar vehículos y piezas robadas.

La investigación estuvo a cargo de los agentes de la sección de Robo de Vehículos del OIJ, quienes allanaron la propiedad este miércoles 3 de setiembre.

En Vuelta de Jorco de Aserrí hay una propiedad en la que escondían carros robados, OIJ allanó este sitio. Foto: OIJ
Encontraron una cantidad importante de vehículos desarmados, durante el operativo encontraron: cinco carros con denuncia por robo, cinco motores con denuncia, ocho chasis con alteraciones, seis vehículos con alteraciones, cuatro pares y una placa metálicas de circulación de vehículos con denuncia, documentos de un vehículo denunciado como robado.

En Vuelta de Jorco de Aserrí hay una propiedad en la que escondían carros robados, OIJ allanó este sitio. Foto: OIJ
De momento no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación por el aparente delito de receptación; sin embargo, no descartan que proximamente detengan a personas por estos hechos.

Este martes el OIJ también realizó operativos en propiedades en las que mantenían carros robados.

robo de carrosOIJVuelta de Jorco de Aserrí
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

