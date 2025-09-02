Vea el salario y el horario que jefe de robacarros les tenía a sus “empleados”, ¡les pagaba aunque no robaran nada!

En los allanamientos, el OIJ detuvo a 8 supuestos miembros de la banda. Foto OIJ. (OIJ/Cortesía)

Un hombre apellidado Cortés, señalado por las autoridades como el supuesto líder de una banda de robacarros, posiblemente era considerado como un “jefazo” por sus “trabajadores”, pues les tenía un salario e incluso les pagaba aunque no robaran un vehículo.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al referirse al caso Las Torres, en el cual este martes desmantelaron la supuesta organización criminal por medio de 9 allanamientos.

LEA MÁS: Robacarros hicieron fiesta en Halloween: OIJ revela impresionante cifra de vehículos robados

Zúñiga explicó que dicha banda estaba conformada por al menos 14 personas y, al parecer, Cortés les había establecido un horario de trabajo, de miércoles a domingo, además de un salario fijo que podría aumentar dependiendo de su desempeño.

“Generalmente, al grupo se le daba un estipendio semanal de ¢75 mil si no lograban robar ningún vehículo, pero cuando ya lograban sustraer un automotor, dependiendo del vehículo, se les daba entre ¢200 mil y hasta ¢600 mil, dependiendo del caso”, detalló Zúñiga.

LEA MÁS: Policías descubrieron macabro crimen al acercarse a hombre acostado en una acera

En cuanto al modo de operar, según el OIJ, el grupo se especializaba en el método del descuido, por lo que se acercaban a carros que no estaban siendo vigilados y los sustraían utilizando llaves falsas o por la fuerza.

Tras los allanamientos, la Policía Judicial logró detener a 8 personas sospechosas, entre las que estarían Cortés y su esposa, pero aún hace falta detener a otros supuestos miembros.

LEA MÁS: Hombre sufre una horrorosa herida en su cabeza en violento ataque

El supuesto grupo criminal es ligado con 32 robos de carros, 7 de estos se dieron el año pasado en barrio Escalante y La California, durante el fin de semana que se realizaron fiestas de Halloween.