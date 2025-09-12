Sucesos

Buscan a jovencitos que escaparon de albergue y que estarían viviendo una indignante situación

Se trata Kebo Javie Obando, de 11 años, y Jerson Ramírez, de 14 años, de quienes no se sabe nada desde julio del 2024

Por Adrián Galeano Calvo
Kebo Javier Obando Loredo, de 11 años, y Jerson Ramírez Ocampo, de 14, están desaparecidos desde julio del 2024. Foto OIJ.
Kebo Javier Obando Loredo, de 11 años, y Jerson Ramírez Ocampo, de 14, están desaparecidos desde julio del 2024. Foto OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos jovencitos que se encuentran desaparecidos.

Se trata de Kebo Javier Obando Loredo, de 11 años, y Jerson Ramírez Ocampo, de 14, quienes fueron vistos por última vez el 30 de julio de 2024.

“Aparentemente, los menores fueron vistos por última vez en el sector de barrio Los Cocos de Limón y no regresaron a su lugar de resguardo, por lo que interpusieron la denuncia por desaparición el mismo 30 de julio”, informó el OIJ.

Tras realizar varias diligencias de investigación, los agentes judiciales han obtenido diferentes informaciones confidenciales con el fin de dar con su ubicación, sin embargo, los resultados han sido negativos.

Una fuente cercana al caso informó a este medio que los dos jovencitos habrían escapado de un albergue en el que se encontraban en Limón y que estarían trabajando en alguna parte del país, donde estarían siendo víctimas de explotación laboral.

Si usted ha visto a estos menores o sabe dónde podrían encontrarse, contacte al OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

