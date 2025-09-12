Dos sicarios llegaron a balear casa en Cartago y uno terminó muerto, ¿lo mató el otro por error?

Ambos hombre llegaron a disparar contra una casa en Oreamuno de Cartago. Foto cortesía. (Facebook/Ambos hombre llegaron a disparar contra una casa en Oreamuno de Cartago. Foto cortesía.)

Dos supuestos gatilleros desataron una violenta balacera contra una casa en Cartago, pero al final las cosas no resultaron como esperaban, pues uno de ellos murió a escasos metros de la vivienda.

El tiroteo fue grabado por una cámara de seguridad y en dicho video se observa cómo el ahora fallecido, al parecer, pasó por delante de su compañero mientras este volaba bala, por lo que surgió la duda de si fue este mismo quien acabó con su vida.

LEA MÁS: Sangriento crimen aterroriza a vecinos de cantón en donde horas antes un hombre fue asesinado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que de momento no se tiene certeza de cómo ocurrieron los hechos, pero del todo no descartan que el gatillero haya matado a su propio compañero por error.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:40 p. m. de este jueves en Oreamuno de Cartago, específicamente en la comunidad de El Bosque.

LEA MÁS: Mamá de niño que murió electrocutado mientras jugaba fútbol cuenta cómo ocurrió la tragedia

“Preliminarmente lo que se maneja es que dos sujetos habrían llegado hasta una casa de habitación y supuestamente dispararon en reiteradas ocasiones contra el interior del inmueble. Producto de la balacera, uno de los sospechosos de iniciar el tiroteo resultó herido y falleció en el lugar”, indicó la Policía Judicial.

El OIJ señaló que de momento no han podido identificar al ahora fallecido, quien murió a consecuencia de disparos que recibió en cabeza, hombros, ingles, glúteos y piernas.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos en las afueras de un bar en Limón

Las autoridades investigan si en efecto el hombre recibió los disparos al pasarle por delante a su compañero, o si mas bien fue otra persona la que le disparó.

En el sitio del hecho los agentes recolectaron varios casquillo de armas calibre 9 milímetros y 5.56.