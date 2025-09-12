Hombre es asesinado a balazos en las afueras de un bar en Limón

El ataque fue cometido por dos gatilleros en moto. Foto Archivo.

La provincia de Limón nuevamente fue escenario de un hecho sangriento, pues en las inmediaciones de un bar se desató una balacera que tuvo un mortal desenlace.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que en ese violento ataque perdió la vida un hombre apellidado Gutiérrez, de 35 años.

El homicidio ocurrió a eso de las 3:30 a.m. de este viernes en el centro de Batán, en el cantón de Matina, cuando Gutiérrez se encontraba afuera de un bar.

“Sobre la dinámica, lo que se maneja preliminarmente es que la víctima se encontraba en vía pública, en las afueras de un establecimiento tipo bar, cuando en un momento determinado, aparentemente, pasaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

La lluvia de disparos acabó de forma inmediata con la vida de Gutiérrez, quien fue alcanzado por los balazos en la axila izquierda, la espalda, el rostro y el cuello.

De momento las autoridades no han determinado el móvil detrás de este crimen, pero por como se dieron los hechos, se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Un hecho similar ocurrió la madrugada del pasado domingo 31 de agosto, cuando unos sicarios desataron una balacera en las inmediaciones de un bar en el centro de Limón.

A consecuencia de esos disparos falleció un hombre de apellido Sevilla, de 47 años, quien supuestamente era el objetivo de los gatilleros; y Ginnette Martínez, de 34 años, quien fue una víctima inocente.