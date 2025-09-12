Mamá de niño que murió electrocutado mientras jugaba fútbol cuenta cómo ocurrió la tragedia

La tragedia ocurrió cuando Alejandro jugaba fútbol con unos amigos. Foto con fines ilustrativos.

Con un nudo en la garganta y el corazón en mil pedazos, así es como se encuentra Abigail Robles, la mamá de Alejandro Mairena, el niño de 12 años que murió electrocutado este jueves mientras jugaba fútbol con unos amiguitos.

“Imagínese que yo venía de trabajar y encontré a mi hijo tirado ahí”, dijo a La Teja la angustiada madre.

La tragedia ocurrió pasadas las 5 p.m. de este jueves en el cantón de Los Chiles, en el distrito de El Parque, específicamente en el barrio Lechero, de donde era vecino el pequeño Alejandro.

Inicialmente, los cuerpos de emergencia informaron que el jovencito murió tras tocar un cable de alta tensión, pero poco después se dio a conocer que esto ocurrió cuando el niño se encontraba jugando fútbol.

“Se informa de un menor 12 años, el cual en la práctica del fútbol pasa cerca de cableado de media tensión y sufre descarga eléctrica”, detalló la Cruz Roja.

Cable le habría caído encima

En entrevista con este medio, la mamá de Alejandro contó que su hijo no tocó el cable de alta tensión y aseguró que la tragedia ocurrió porque este, al parecer, le cayó encima.

“Él estaba jugando fútbol cuando le cayó el cable, fue un cable de esos grandes, pesados, le cayó en el cuellito. Se cayó una rama y el cable le cayó a él, de un solo lo paró ahí”.

Según los relato de Robles, supuestamente una rama habría sido la que provocó la caída del cable eléctrico, pero esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Abigail recordó que ella se encontró con la desgarradora escena cuando recién llegaba a su casa.

“Iban a ser las 6 p.m. cuando yo llegué, solo me quité las botas, porque andaba trabajando, y fue cuando me dijeron lo que le había pasado a mi chiquito”, contó entre lágrimas.

Según la Cruz Roja, cuando los paramédicos llegaron a la escena, Alejandro se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que le dieron maniobras por varios minutos, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

Un gran corazón

Según contó su madre, el próximo año Alejandro iba a entrar al colegio, situación que lo tenía muy ilusionado, pues sabía que era un importante paso en busca de una mejor vida para él y su familia.

“Ya él iba para colegio, yo estaba trabajando duro para que él pudiera estudiar. El sueño de él era estudiar para ayudarme, quería tener una buena carrera para que yo no tuviera que trabajar en el campo, me decía que él quería tener un buen trabajo para ayudarme”, contó Robles.

Abigail recordó a su pequeño hijo como un niño alegre, al que le gustaba jugar y de vez en cuando era un poco apartado.

“Él era humilde, en la escuela lo reconocían así, como un niño muy bueno y humilde”, agregó.

En estos momentos la familia de Alejandro necesita de mucha ayuda para darle el último adiós como se lo merece. Si usted desea aportar un granito de arena a esta causa puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6264-8763, a nombre de Abigail Robles, o al 6485-0321 a nombre de Javier Vanega, allegado que esta ayudando a la familia.