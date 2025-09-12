Sucesos

Niño de 12 años murió electrocutado en Alajuela mientras estaba jugando fútbol

Los cuerpos de emergencia dieron a conocer lo que, supuestamente, estaba haciendo el niño cuando ocurrió la tragedia

Por Adrián Galeano Calvo
Las ambulancias trasladaron primero a dos de los afectados por la onda expansiva y luego volvieron por otro que inicialmente no requirió traslado, pero luego comenzó a sentirse mal. Foto: Reiner Montero.
Los paramédicos de la Cruz Roja le dieron maniobras al niño por varios minutos, pero lamentablemente no funcionaron.

Los vecinos del cantón de Los Chiles en Alajuela están con el corazón hecho pedazos por la trágica muerte de un niño de 12 años quien falleció electrocutado la tarde de este jueves.

Inicialmente los cuerpos de emergencia informaron que el jovencito murió tras tocar un cable de alta tensión, pero poco después se dio a conocer que esto ocurrió cuando el niño se encontraba jugando.

Así lo confirmó a La Teja la Cruz Roja, la cual indicó que, según la versión preliminar que se maneja, el chiquito se encontraba jugando fútbol en la comunidad de barrio Lechero, en Los Chiles.

“Se informa de menor 12 años el cual en la práctica del fútbol pasa cerca de cableado de media tensión y sufre descarga eléctrica”, indicó la Benemérita.

Tras recibir la alerta, personal paramédico se presentó al sitio, donde encontraron al niño en paro cardiorrespiratorio, por lo que procedieron a darle maniobras por varios minutos, lamentablemente el jovencito fue declarado fallecido poco después.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

