DEA y autoridades de Costa Rica decomisan lancha con más de 2 toneladas de droga

Los dos sujetos que viajaban en la embarcación trataron de darse a la fuga. Foto MSP. (MSP/Los dos sujetos que viajaban en la embarcación trataron de darse a la fuga. Foto MSP.)

Autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en una acción coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dieron un importantísimo golpe al narcotráfico al decomisar casi dos toneladas y media de droga que iban a ingresar a nuestro país.

El operativo fue realizado la madrugada de este jueves en aguas del Pacífico Sur, en Puerto Jiménez, y en este se contó con la participación de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

“Se trató de una lancha rápida que ingresó al Golfo Dulce, por lo que de inmediato el Servicio Nacional de Guardacostas desplegó al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), cuyos oficiales lograron divisar una lancha sospechosa.

“Los tripulantes, al recibir señales de alto, emprendieron la huida realizando maniobras evasivas para, finalmente, encallar la embarcación en una playa cercana e intentando huir por tierra”, informó Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, uno de los guardacostas se lanzó al agua y logró detener a uno de los sospechosos, un ecuatoriano radicado en México e identificado con el apellido Nazareno, de 38 años.

Otro de los sujetos es de nacionalidad costarricense, se apellida Medina, de 31 años, y fue capturado tras ocultarse en una embarcación que se encontraba en el muelle de Puerto Jiménez.

En cuanto a la embarcación de los sospechosos, dentro de esta los oficiales encontraron 101 bultos con droga, los cuales contenían 2.373 paquetes de marihuana y 114 de cocaína.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento.