Grave accidente: pick-up cae a precipicio con 14 personas

El pick up se fue al guindo con 14 personas. (Rafael Pacheco Granados)

La Cruz Roja Costarricense atiende en estos momentos una emergencia ocurrida en Monterrey de Aserrí, San José, donde un vehículo tipo pick up se salió de la vía y se fue en un guindo de entre 4 y 5 metros de profundidad.

En el vehículo viajaban 14 personas.

Según el último reporte de la institución, de los heridos uno está en condición crítica se trata de una mujer que estuvo atrapada, además trasladaron tres personas en condición urgente y una estable

Entre las víctimas hay personas extranjeras, aunque sus nacionalidades aún no han sido confirmadas.

La magnitud del accidente obligó a desplazar 10 unidades de emergencia, incluyendo ambulancias básicas, avanzadas y equipos de rescate, procedentes de los comités de Aserrí, León Cortés, Tarrazú, San Juan Sur, Frailes y Metropolitano.

Los heridos están siendo llevados a los hospitales cercanos con escolta.

Noticia en desarrollo*