Niño de 6 años que fue herido en balacera vio cómo sicarios mataron a su papá a la par suya

El niño de 6 años que resultó herido de la bala la noche del miércoles en Cartago viajaba en el carro con su papá, quien fue acribillado por los pistoleros.

El niño fue trasladado de emergencia al Hospital Max Peralta en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este jueves que el fallecido era un hombre de apellido Ramírez de 32 años y que el menor tiene 6.

LEA MÁS: Tiroteo deja un hombre fallecido y un niño de seis años muy grave

Los hechos ocurrieron en Cipreses de Oreamuno.

Las autoridades judiciales detalleron que el hombre y el niño estaban dentro de un carro cuando fueron abordados por dos hombres que viajaban en una moto y sin medir palabra disparan contra ellos.

El hombre recibió dos balazos en el pecho y el menor un balazo en el brazo izquierdo.

LEA MÁS: Tragedia en Heredia: hombre muere tras brutal accidente

Según el reporte de la Cruz Roja, ellos recibieron una alerta sobre personas heridas de bala en la zona. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que un hombre adulto presentaba múltiples lesiones y ya estaba fallecido.

LEA MÁS: Cayó uno de hombres que encabezaba la lista de los más buscados en Costa Rica

Los cruzrojistas trasladaron al menor al hospital Max Peralta en Cartago.

El caso se encuentra en investigación para determinar el móvil.