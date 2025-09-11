Sucesos

Tiroteo deja un hombre fallecido y un niño de seis años muy grave

Niño de seis años resulto herido en el tiroteo

Por Silvia Coto
Cruz Roja
Balacera deja un muerto y un niño herido en Cartago. (Cruz Roja)

Un hombre sin vida y un menor gravemente herido fue el saldo de un tiroteo ocurrido la noche de este miércoles en Cartago.

Los hechos ocurrieron en Cipreses de Oreamuno.

Según el reporte de la Cruz Roja, recibieron una alerta sobre personas heridas de bala en la zona. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que un hombre adulto presentaba múltiples lesiones y ya no contaba con signos vitales.

En el mismo hecho, un niño de seis años fue encontrado con heridas graves, por lo que fue estabilizado en el lugar y trasladado de inmediato en condición crítica al hospital Max Peralta en Cartago.

Las autoridades se mantienen en la escena. De momento, se desconoce si hay un vinculo entre el niño y el hombre.

