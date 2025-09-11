Joven de 25 años es la víctima de tragedia en río

La Cruz Roja se encargó del rescate del cuerpo. Foto con fines ilustrativos

La Cruz Roja atendió este miércoles un lamentable accidente en el río Colorado, en Liberia, Guanacaste, donde fue encontrado el cuerpo de un joven de 25 años.

El hallazgo se dio en el barrio El Porvenir, en Curubandé.

LEA MÁS: Violento tiroteo acabó con la vida de un hombre dentro de un taller

Alejandro Molina, de la Cruz Roja, aseguró que al sitio despacharon una unidad de soporte básico y otra de rescate, los paramédicos logrando extraer el cuerpo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Taxista del aeropuerto habría revelado su mayor anhelo antes de morir al caer en laguna

“Con este fallecimiento, la cifra de personas que han perdido la vida en accidentes acuáticos en Costa Rica durante el 2025 asciende a 87, según registros oficiales”, detalló la Cruz Roja.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido.