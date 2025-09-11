Sucesos

Joven de 25 años es la víctima de tragedia en río

Cuerpo del muchacho fue hallado este miércoles en Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Joven de 16 años es arrastrado por corriente del río Barbilla en Limón. Foto Cruz Roja.
La Cruz Roja se encargó del rescate del cuerpo. Foto con fines ilustrativos

La Cruz Roja atendió este miércoles un lamentable accidente en el río Colorado, en Liberia, Guanacaste, donde fue encontrado el cuerpo de un joven de 25 años.

El hallazgo se dio en el barrio El Porvenir, en Curubandé.

LEA MÁS: Violento tiroteo acabó con la vida de un hombre dentro de un taller

Alejandro Molina, de la Cruz Roja, aseguró que al sitio despacharon una unidad de soporte básico y otra de rescate, los paramédicos logrando extraer el cuerpo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Taxista del aeropuerto habría revelado su mayor anhelo antes de morir al caer en laguna

“Con este fallecimiento, la cifra de personas que han perdido la vida en accidentes acuáticos en Costa Rica durante el 2025 asciende a 87, según registros oficiales”, detalló la Cruz Roja.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
río coloradoahogadoguanacastecruz rojarescate cuerpo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.