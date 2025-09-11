Cayó uno de hombres que encabezaba la lista de los más buscados en Costa Rica

La Policía detuvo a uno de los más buscados en Atenas. Foto MSP (Cortesia/Ministerio de Seguridad Pública)

Uno de los 10 hombres más buscados en Costa Rica fue detenido este miércoles por la Fuerza Pública de Atenas.

La captura se dio apenas unas horas después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicara la lista.

Se trata de un hombre de apellido García, que cayó en el sector conocido como Los Olivos.

“Durante un operativo, los oficiales identificaron al sospechoso y procedieron a abordarlo. Luego de verificar su identidad en el sistema, se confirmó que contaba con una orden de captura activa por el delito de posesión y venta de drogas”, detalló la Policía.

El hombre fue detenido de inmediato y trasladado a las celdas del OIJ en Alajuela, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar la pena de siete años de cárcel que tiene pendientes.