Sucesos

Esta es la lista de las 10 personas más buscadas en Costa Rica por el OIJ

Sospechosos de homicidio, abuso sexual y privación de libertad están en esa lista de los más buscados por el OIJ

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Estas son las 10 personas más buscadas en Costa Rica
Estas son las 10 personas más buscadas en Costa Rica (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de la Sección de Capturas y Presentaciones de San José, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de las diez personas más buscadas en el país.

LEA MÁS: Tráiler en reversa trajo dolor y desgracia para una familia

Se trata de diez hombres que cuentan con órdenes de captura activas y deben descontar prisión por delitos de alto impacto, entre ellos: venta y transporte de drogas sin autorización legal, abuso sexual contra persona menor de edad, homicidio simple, robo agravado y privación de libertad.

Los requeridos por la justicia son:

  1. Jeiner Ulate Molina, sentenciado a 6 años y 6 meses por venta de drogas.
  2. José Rubén Rojas Rueda, sentenciado a 4 años y 3 meses por tentativa de robo agravado.
  3. Carlos Roberto Flores Segura, sentenciado a 12 años y 3 meses por abusos sexuales contra persona menor de edad.
  4. Luis Fernando Torres Cárdenas, sentenciado a 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad.
  5. Jesús Odir García Vargas, sentenciado a 7 años por posesión y venta ilegal de drogas.
  6. Juan Pablo Salazar Soto, sentenciado a 8 años por transporte de drogas.
  7. Yeremy Josué Romero Mora, sentenciado a 20 años por homicidio simple.
  8. Ricardo Martínez Blanford, sentenciado a 7 años por venta de drogas.
  9. Yeikol Moisés Porras Camacho, sentenciado a 5 años por robo agravado.
  10. Jorge Iriarte Portocarrero, sentenciado a 5 años por privación de libertad.

LEA MÁS: Balas alcanzaron a joven de 25 años que intentó huir de sicarios frente a un supermercado

El OIJ pide a quien sepa algo de algunos de ellos, que se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
lo más buscadosbuscados en Costa Ricaoijsentenciados en fugapersonas buscadas en Costa Rica
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.