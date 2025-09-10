Esta es la lista de las 10 personas más buscadas en Costa Rica por el OIJ

Estas son las 10 personas más buscadas en Costa Rica (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de la Sección de Capturas y Presentaciones de San José, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de las diez personas más buscadas en el país.

Se trata de diez hombres que cuentan con órdenes de captura activas y deben descontar prisión por delitos de alto impacto, entre ellos: venta y transporte de drogas sin autorización legal, abuso sexual contra persona menor de edad, homicidio simple, robo agravado y privación de libertad.

Los requeridos por la justicia son:

Jeiner Ulate Molina, sentenciado a 6 años y 6 meses por venta de drogas. José Rubén Rojas Rueda, sentenciado a 4 años y 3 meses por tentativa de robo agravado. Carlos Roberto Flores Segura, sentenciado a 12 años y 3 meses por abusos sexuales contra persona menor de edad. Luis Fernando Torres Cárdenas, sentenciado a 10 años por abusos sexuales contra persona menor de edad. Jesús Odir García Vargas, sentenciado a 7 años por posesión y venta ilegal de drogas. Juan Pablo Salazar Soto, sentenciado a 8 años por transporte de drogas. Yeremy Josué Romero Mora, sentenciado a 20 años por homicidio simple. Ricardo Martínez Blanford, sentenciado a 7 años por venta de drogas. Yeikol Moisés Porras Camacho, sentenciado a 5 años por robo agravado. Jorge Iriarte Portocarrero, sentenciado a 5 años por privación de libertad.

El OIJ pide a quien sepa algo de algunos de ellos, que se comunique de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.