Balas alcanzaron a joven de 25 años que intentó huir de sicarios frente a un supermercado

Un muchacho de apellido Céspedes, de 25 años, tuvo una muerte trágica, pues al ver a sus agresores, trató de huir de ellos, pero fue alcanzado por múltiples balazos en el tórax, los brazos y la pelvis.

La violenta agresión ocurrió frente a un supermercado en Cuba Creek de Matina, en el Caribe del país.

El joven de apellido Céspedes, de 25 años, fue atacado de múltiples balazos en Cuba Creek de Matina. Foto: Bataneño (El Bataneño Noticias y Mas/Cortesia)

La agresión ocurrió pasadas las 5 de la tarde de este martes 9 de setiembre, cuando Céspedes estaba junto a otros dos hombres, uno de apellido Sarmiento y otro no identificado.

“Estaban dentro de un carro cuando llegaron varios sujetos y dispararon en múltiples ocasiones contra ellos.

“Céspedes se bajó del carro para intentar huir, quedó herido en el lugar y fue llevado por familiares hasta la clínica de Batán, donde falleció”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades identificaron a Sarmiento, de 19 años, como el conductor del carro.

“Él encendió el vehículo y se retiró hasta Zent de Matina, donde llamaron a la Cruz Roja y lo llevaron a la clínica de Batán”, confirmaron los agentes judiciales.

Este caso está en manos del OIJ de Batán, quienes inspeccionaron el vehículo en el que estaban los muchachos y, de acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, lo entregaron al propietario registral, no trascendió si el dueño es parte de los heridos o es de otra persona.

