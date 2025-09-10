Dolorosa muerte habría sido provocada por supuesto conductor borracho

Un hombre de apellido Villalobos, de nacionalidad nicaragüense, sufrió una dolorosa muerte la madrugada de este miércoles 10 de setiembre.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 12:43 a.m., en San Miguel de Naranjo, en Alajuela.

El fatal accidente ocurrió en San Miguel de Naranjo, en Alajuela. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Atropello por vehículo liviano, se atiende a un hombre de 50 años aproximadamente y se confirma sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja

En el OIJ señalaron que la víctima intentó cruzar la autopista y fue atropellado por un carro.

Las autoridades determinaron que el conductor del carro es de apellido Monge, de 44 años, a él le realizaron la alcholemia y esta dio positiva, por eso lo detuvieron y pasaron a celdas judiciales.

