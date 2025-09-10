Sucesos

Dolorosa muerte habría sido provocada por supuesto conductor borracho

El fatal accidente ocurrió en San Miguel de Naranjo, en Alajuela

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Villalobos, de nacionalidad nicaragüense, sufrió una dolorosa muerte la madrugada de este miércoles 10 de setiembre.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 12:43 a.m., en San Miguel de Naranjo, en Alajuela.

“Atropello por vehículo liviano, se atiende a un hombre de 50 años aproximadamente y se confirma sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja

En el OIJ señalaron que la víctima intentó cruzar la autopista y fue atropellado por un carro.

Las autoridades determinaron que el conductor del carro es de apellido Monge, de 44 años, a él le realizaron la alcholemia y esta dio positiva, por eso lo detuvieron y pasaron a celdas judiciales.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

