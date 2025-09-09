Sucesos

Policía que manejaba patrulla que chocó contra poste en Santa Ana estaría en estado de ebridad

La Cruz Roja tuvo que atender a dos oficiales, uno de ellos fue trasladado en condición crítica

Por Adrián Galeano Calvo
Accidente patrulla
El Ministerio de Seguridad abrió una investigación tras lo sucedido. (Cruz Roja/Cortesía)

El violento choque de una patrulla de la Fuerza Pública contra un poste del tendido eléctrico en Santa Ana, en San José, se habría dado por una situación que ha causado gran indignación.

Esto debido a que el mismo Ministerio de Seguridad Pública confirmó a este medio que la persona que manejaba dicha patrulla dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó tras el accidente.

Extraoficialmente, se habla de que esa patrulla sería conducida por una mujer policía, a la que incluso le habrían realizado dos veces la prueba de alcohol, la cual habría superado el límite permitido por la ley; sin embargo, Seguridad se negó a confirmar que, en efecto, se trató de ella.

“Cuando ocurre un incidente con una unidad policial, el protocolo indica que se debe efectuar una prueba con el alcoholímetro. En este particular se procedió con lo indicado y quien conducía dio positivo. El caso será procesado como corresponde”, respondió Seguridad Pública a la consulta de La Teja.

La patrulla chocó contra un poste en Santa Ana, un oficial está grave. Foto: Facebook Santa Ana Actual
Un oficial resultó herido de gravedad en el choque. Foto: Facebook Santa Ana Actual (Facebook Santa Ana Actual /cortesía)

El accidente ocurrió a eso de las 5:20 p.m. de este lunes en Piedades de Santa Ana, en el barrio La Trinidad, camino hacia Ciudad Colón, cuando la patrulla se salió de la calle y chocó de frente contra un poste.

“En el lugar atendimos dos pacientes, un hombre adulto, el cual es trasladado en condición crítica, y una mujer adulta la cual es trasladada en una condición estable”, dijo Angelo Flores, jefe de Atención Prehospitalaria.

En videos que circulan en redes sociales se observa como la mujer policía se sostiene de un hombre que la ayuda a llegar a una ambulancia, a la uniformada se le nota muy consternada por lo sucedido.

Por este hecho el Ministerio de Seguridad Pública abriría un proceso disciplinario para derterminar qué acciones se tomarán, entre las que se puede incluir el despido.

Patrulla accidentada en Santa Ana
Adrián Galeano Calvo

