Jefa de reconocido supermercado es ligada a banda de acetileno en millonario robo

Una supervisora regional de la cadena de supermercados Walmart se habría aliado con el líder de una banda que usaba acetileno para robar en comercios.

Los integrantes de la banda, al parecer, usaron ropa del Palí y así entraron a este establecimiento de Hone Creek, Limón.

Este caso trascendió la mañana de este martes 9 de setiembre, en medio de seis allanamientos por el delito de robo agravado.

El administrador de este Palí también es investigado por el OIJ por supuestamente no seguir el protocolo de seguridad cuando se dio el robo.

LEA MÁS: Un amor que nació siendo niños terminó en tragedia en la autopista Bernardo Soto

Agentes del OIJ de la sección de Robos realizan seis allanamientos por robos en comercios con acetileno. (OIJ/OIJ)

Estos hechos se remontan al 19 de de abril anterior, cuando ocurrió el robo en Hone Creek en Cahuita, al momento en que abrieron el supermercado.

“Los amenazaron con armas de fuego y los ataron con gasas plásticas; siendo que, posteriormente, los delincuentes utilizaron equipo de acetileno para, en apariencia, lograr la apertura de una caja fuerte, de la cual, presuntamente sustrajeron 49 millones 900 mil colones en efectivo”, dijeron en el OIJ.

LEA MÁS: Madre que sobrevivió al accidente en que murió su hija pidió ayuda al ver que “no despertaba”

Las autoridades pretenden detener a nueve personas por estos hechos. De momento han capturado a una mujer de apellido Granados, de 33 años, y cuatro hombres de apellidos Alvarado, de 36 años; Carmona, de 39 años; Melendez, de 29 años, y Mora de 30 años.

Los allanamientos los realizan en León XIII, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás en Cartago.

LEA MÁS: Joven de 18 años fallecida en accidente en Cartago iba a cumplir con una clase muy especial