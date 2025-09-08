Un amor que nació siendo niños terminó en tragedia en la autopista Bernardo Soto

Flory Jara Collado y Jesús Rodríguez, ambos de 25 años, vivieron un amor que nació siendo niños. Ambos soñaban con seguir construyendo un futuro, pero una tragedia en carretera los separó para siempre.

La pareja viajaba en moto cuando sufrió un fatal accidente sobre la carretera Bernardo Soto, conocida como la ruta 1, a la altura de Grecia, Alajuela.

Ellos habían salido de Naranjo e iban para Dekra, donde tenían la cita para la moto.

Danixa Collado, mamá de Flory, quisiera creer que todo esto se trata de una pesadilla; sin embargo, saca fuerzas para seguir honrando las memorias de su hija y su yerno.

“Yo soy de Nicaragua y tengo 27 años de vivir en San Rafael de Naranjo; recuerdo que ellos desde muy pequeños se empezaron a gustar. Nosotros (se refiere a la familia) todos los años íbamos a la comunidad donde vive mi familia, que se llama Ostional, en Nicaragua, y ahí ellos se veían. Luego, ya de adultos, él vino solo por unas vacaciones y terminaron viviendo juntos”, recordó doña Danixa.

Esta mamá afirma que Flory, además de hija, era su amiga, pues siempre la escuchaba y soñaba con ayudar a su familia. A Jesús lo llegaron a querer como un hijo más.

“Lo veíamos como un hijo, todos los días nos topábamos porque ellos vivían a la par de nuestra casa, por lo que esto fue un golpe doble”, dijo esta madre.

Flory estudiaba psicología y además trabajaba en una clínica dental; Jesús había estudiado para ser docente en Nicaragua.

“Mi hija soñaba con terminar su carrera y ayudar a la familia, muchas veces estaba dispuesta a no comprarse nada para darnos lo mejor. Mi hija mayor de cuatro, era una joven muy callada, pero sonriente, siempre era consejera, por eso eligió su carrera, una muchacha excepcional”, comentó la mamá.

La pareja siempre trataba de andar con cuidado y su familia no entiende cómo ocurrió la desgracia. Esperan que el trabajo de las autoridades judiciales les aclaren las causas de esta tragedia y, en medio del dolor, les hacen una petición a todos los conductores.

“Hay muchas personas que andan manejando y hablando por teléfono, eso es imprudencia, Jesús siempre andaba con cuidado y quisiéramos saber qué fue lo que pasó”, señaló doña Danixa.

Novios sepultados a kilómetros de distancia

La Cruz Roja recibió la alerta de la fatalidad a las 8:35 a. m. del martes 26 de agosto. El hecho lo atendieron, exactamente, del cruce 200 metros hacia San José, cerca de la zona conocida como Puente de Piedra de Grecia.

“En el sitio de la colisión se atendieron a dos personas, un hombre fue llevado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela y se confirmó a una mujer adulta sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

El OIJ luego confirmó la muerte de Jesús Rodríguez en el centro médico.

De acuerdo con la Policía Judicial, hubo un choque entre la moto y un vehículo que circulaba en el mismo sentido, lo que provocó que los ocupantes salieran expulsados y el camión que circulaba en sentido contrario le pasó por encima a Flory; Jesús también sufrió golpes mortales.

Los novios no pudieron ser sepultados juntos, aunque era lo que quería la familia de Flory. A ella la despidieron en Naranjo y a su novio en Nicaragua.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señalaron que hasta el pasado lunes 1.° de setiembre, contabilizaban 389 fallecidos por fatalidades en carretera, de los cuales 212 han sido motociclistas, de ellos 196 conductores y 16 acompañantes.

