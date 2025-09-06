Madre que sobrevivió al accidente en que murió su hija pidió ayuda al ver que “no despertaba”

Destrozados están los allegados de Jimena Sofía Campos Gómez, de 18 años, la joven que perdió la vida, cuando viajaba en el asiento del acompañante de un carro que se estrelló en la autopista Florencio del Castillo.

En esta tragedia sobrevivió la mamá de la muchacha, Shirley Gómez, de 55 años, ella viajaba en los asientos traseros.

Esta madre llamó a sus otros hijos pidiendo ayuda, porque Jimena Sofía no despertaba, lamentablemente para ese momento la muchacha ya estaba sin vida y su mamá aún no lo sabía.

“Mi mamá nos llamó, estaba descontrolada, gritaba que la ayudáramos: ‘que Jimena no despertaba’, nos decía, ella se descompuso y no supimos nada, nos dimos cuenta por redes sociales del accidente y otra hermana corrió hasta ahí (se refiere al sitio del accidente)”, recordó entre lágrimas Jennifer, hermana de Sofía.

Jimena Sofía Campos Gómez amaba el baile folclórico, había ganado premios y compartía su pasión, ella murió en la autopista Florencio del Castillo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Mencionó que ellas se dirigían a una clase muy especial.

“Ellas se dirigían a un ensayo, bailaban folclor, era el pasatiempo favorito de ellas”.

Doña Shirley fue llevada al hospital Max Peralta de Cartago, está estable de salud, muy golpeada y sus otros hijos se preparaban para darle la trágica noticia de que Jimena Sofía no era que estaba dormida, sino que había fallecido por los fuertes golpes.

Muchacha daba clases a adultos mayores

Madre e hija habían salido a las 6:15 p. m. de este viernes de Cartago, donde vivían.

Campos amaba el baile folclórico nacional de Costa Rica y era coreógrafa, ella iba a darle clases a un grupo de adultos mayores en la Casa de la Cultura en Tres Ríos.

Así lo confirmó una hermana de la víctima a La Teja, la familia está destrozada por este violento hecho que les arrebató a la hermana menor.

“Era una niña carismática, alegre, le encantaba bailar lo amaba, estaba estudiando en el IPEC este año hacía los exámenes para graduarse del colegio”.

“Ella ejercía como coreógrafa, tenía más de 10 años de bailar folclor, estaba con el grupo Alma Folclórica para ayudar a las adultas mayores”, expresó la hermana.

La familia necesita ayuda para poder encargarse de los gastos funerarios de Jimena Sofía, agradecen cualquier ayuda que les puedan hacer llegar, si está a su alcance le puede hacer un sinpemóvil al número 62016564 a nombre de Jennipher Montero.

Jimena Sofía Castro Gómez, de 18 años, la joven que perdió la vida, cuando viajaba en el asiento del acompañante de un carro que se estrelló en la autopista Florencio del Castillo.

La fatalidad ocurrió frente a la empresa Protecto, en sentido Cartago–San José, cerca de la estación de servicio Cristo Rey.

“Ella viajaba como acompañante en un carro, conducido por un hombre y también viajaba otra mujer en el carro.

“Por razones que no están claras sufrieron un choque primero contra una valla divisoria y posteriormente contra un poste, siendo que la mujer de 18 años quedó fallecida en el sitio”, señalaron en el OIJ.

Sofía Castro, de 18 años, es la joven que perdió la vida, cuando viajaba en el asiento del acompañante de un carro que se estrelló en la autopista Florencio del Castillo.

Las otras dos personas fueron llevados al hospital Max Peralta de Cartago.

Aparentemente, el conductor intentaba realizar un giro en el retorno, esta versión sigue bajo investigación, también trascendió que, al parecer, se trataba de un servicio de plataformas.

