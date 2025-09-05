Joven futbolista recibió el último regalo por parte de su mamá minutos antes de morir

Josué Pérez Jiménez, de 19 años, recibió el último regalo de parte de su mamá minutos antes de morir.

Él iba hacia su trabajo cuando ocurrió una desgracia en carretera, chocó contra la parte trasera de un cajón que llevaba un chapulín, el cual, en apariencia, estaba varado en plena calle, no había ninguna señal que avisara de este vehículo en la calle, tampoco tenía alguna marca reflectante y la iluminación era mala.

La tragedia ocurrió minutos antes de las 5 a. m. en Cerro Negro, en La Rita de Pococí, el martes 2 de setiembre.

Josué Pérez Jiménez, de 19 años, murió al chocar con un chapulín varado en Cerro Negro en La Rita de Pococí. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Hazel Jiménez, mamá del muchacho, recuerda que ese día a él le costó levantarse, no quería, pero debía ir a trabajar.

“Siempre me levantaba a hacerle el desayuno, recuerdo que le dije: Josué, papi, levántese, ya son las 4:30 de la mañana y solo me decía: ‘mami ahorita, ahorita’, cuando lo vi estaba levantado, se alistó y le dije: ‘papi, hasta luego, que Dios me lo acompañe’, se montó en la moto y se fue, siempre me quedo en la puerta hasta ver que se va”, mencionó está mamá, recordando que el último regalo fue encomendarlo a Dios y darle la bendición, sin saber que sería la última vez.

Ella se acostó nuevamente, pero minutos después le llegaron a tocar la puerta para informarle de la tragedia.

“No lo creía, les decía que cómo si no había pasado ni una hora que Josué se fue”, exclamó esta madre.

Sueños destruidos para joven fútbolista

Josué es recordado como un joven esforzado y lleno de sueños, estaba trabajando en una piñera y tenía deseos de superación.

Le encantaba el fútbol y estaba en varios equipos de la zona, le decían “el goleador” porque anotaba con frecuencia.

Jefrey Pérez, hermano mayor de Josué, recordó cómo se enteró de la tragedia.

“Me llamaban y llamaban al celular, no contestaba porque no conocía el número, pero fue tanta la insistencia que acepté la llamada, me decían que mi hermano tuvo un accidente, me lo imaginé muy golpeado, por mi mente pasó que me iba a ir con él en la ambulancia, cuando llegué me lo encontré de la manera que nunca quería verlo”, dijo su familiar.

Josué Pérez Jiménez falleció en un accidente contra la carretera de un tractor (Cortesía/Cortesía)

Sus allegados quisieran que esto solo se tratara de una pesadilla.

“Siempre me dijo: ‘no voy a trabajar siempre en la piñera, tengo otras aspiraciones, quiero superarme’, él era muy pulseador, si tenía que chapear zacate lo hacía, recoger frutos o sembrar, hasta ayudar para hacer muebles”, dijo su ser querido.

El muchacho era goleador en el equipo La Colonia.

El equipo compartió una esquela para confirmar la trágica noticia de su delantero, pero también formaba parte de otros equipos de la localidad, entre estos el de El Porvenir de Ticabán.

Para este fin de semana, Josué iba a estrenar un uniforme nuevo que lo llenaba de ilusión.

“Este próximo domingo él iba a jugar, teníamos un uniforme nuevo y él usaba la camisa número 10, decía que la iba a estrenar, pero no pudo, en el ataúd se fue con sus camisas de fútbol”, contó el hermano.

Josué fue sepultado este jueves en El Porvenir de Ticabán, a unos 400 metros de donde vive la familia.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmaron que en estos nueve meses del 2025 han fallecido 389 personas en accidentes de tránsito, de ellos 212 han sido motociclistas, de los cuales 196 conductores y 16 acompañantes.