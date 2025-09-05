Supuesto asaltante que amenazó a colegiales es el hombre abatido a tiros por la Policía en Moravia

Un hombre de apellido Washington, de 21 años, es señalado como un supuesto asaltante y quien falleció en La Trinidad de Moravia, San José.

Al parecer, él intimidó a unos estudiantes del Colegio experimental bilingue de La Trinidad y cuando llegó la Fuerza Pública es que ocurre el tiroteo en el que muere el sujeto.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó que era reconocido policialmente.

“Se nos genera un reporte de unos estudiantes que habían sido objeto de un asalto con arma de fuego, inclusive de forma violenta los apuntaron, la Fuerza Pública hace una reacción al sitio, logra divisar al sujeto, cuando se le acercan, él reacciona violentamente, hace a sacar de la cintura lo que presumimos un arma de fuego y el compañero reacciona de acuerdo con su entrenamiento y en legítima defensa acciona el arma y como resultado lamentable, esta persona fallece en el lugar”, dijo Cubillo.

LEA MÁS: Así fue como detuvieron a hombre sospechoso de matar a vecino que le pidió que bajara la música

Cubillo agregó que Washington tiene delitos por robo agravado.

Las autoridades se mantienen en el sitio, esperando que el OIJ levante el cuerpo y las evidencias de este hecho.

Un hombre de aproximadamente 30 años murió baleado en La Trinidad de Moravia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La Cruz Roja recibió la alerta a las 9:20 a. m. de este viernes 5 de setiembre.

San José sigue siendo la provincia más violenta de Costa Rica.

LEA MÁS: Dos menores de 17 años ligados a brutal asesinato de un hombre de 40 años

Las estadísticas judiciales muestran que el país está a solo nueve homicidios de alcanzar la dolorosa cifra de 600 muertes, en estos nueve meses del 2025; los investigadores judiciales temen que Costa Rica cierre con 900 muertes, en las que hay víctimas inocentes.

LEA MÁS: Sospechoso de matar a dos mujeres en un ataque a balazos indiscriminado es capturado en Cartago