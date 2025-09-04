PCD y la DEA detiene en Escazú a tres hombres sospechosos de transportar paquetes de droga en un carro

Tres hombres fueron detenidos por la PCD y la DEA en Escazú. Foto MSP. (MSP/Tres hombres fueron detenidos por la PCD y la DEA en Escazú. Foto MSP.)

La Policía de Control de Drogas (PCD), junto con la DEA de los Estados Unidos, dieron un importante golpe la tarde de este jueves en Escazú, pues capturaron a tres hombre sospechosos de transportar paquetes de droga en un carro.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual detalló que la detención se realizó con colaboración de la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, y la Unidad Especial de Apoyo.

“Como parte del operativo se mantiene detenido un vehículo, el cual va a hacer inspeccionado por la PCD”, mencionó Seguridad.

Al parecer, los sujetos transportaban paquetes de droga. Foto MSP. (MSP/Tres hombres fueron detenidos por la PCD y la DEA en Escazú. Foto MSP.)

Stephen Madden, director de la PCD, aseguró que están trabajando para identificar a los tres hombres, así como su posible participación en los hechos.

“En este momento estamos manejando la escena, nos vamos a movilizar a otro sitio donde se va a realizar una inspección del vehículo y el conteo de la droga que tenemos, que se trataría de cocaína”.

De momento las autoridades no han revelado la cantidad de paquetes que transportaban dentro del carro.