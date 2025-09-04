Adolescentes de 15 años llevan cuatro meses desaparecidos y la angustia de sus familias aumenta

Junier Josué Lumbi Valerio y Yuri Tatiana Ruiz Baldonado, dos jóvenes de 15 años, fueron vistos por última vez en playa Piuta en Moín, Limón, el martes 20 de mayo de 2025; sin embargo, cuatro meses después es que trasciende este hecho, informó el OIJ.

La investigación la llevan los agentes del OIJ de Limón, quienes piden ayuda para dar con los adolescentes lo antes posible.

Yuri Tatiana Ruiz Baldonado y Junier Josué Lumbi Valerio fueron vistos por última vez en playa Piuta, en Moín, Limón. Foto OIJ (OIJ/OIJ)

Junier es de piel morena, figura delgada, contextura débil, tez trigueño oscuro, cabello rojizo, corto y lacio, pesa entre 60 kilos y 70 kilos, y mide, aproximadamente, 170 centímetros de estatura.

Yuri es de nacionalidad nicaragüense, es de piel morena, figura delgada, contextura débil, tez trigueña oscura, teñido café, pesa entre 50 kilos y 60 kilos, aproximadamente, mide entre 150 y 160 centímetros, vestía una blusa negra y un jeans.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

