Sucesos

Adolescentes de 15 años llevan cuatro meses desaparecidos y la angustia de sus familias aumenta

Yuri Tatiana Ruiz Baldonado y Junier Josué Lumbi Valerio fueron vistos por última vez en playa Piuta, en Moín, Limón

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Junier Josué Lumbi Valerio y Yuri Tatiana Ruiz Baldonado, dos jóvenes de 15 años, fueron vistos por última vez en playa Piuta en Moín, Limón, el martes 20 de mayo de 2025; sin embargo, cuatro meses después es que trasciende este hecho, informó el OIJ.

La investigación la llevan los agentes del OIJ de Limón, quienes piden ayuda para dar con los adolescentes lo antes posible.

LEA MÁS: Publicaciones en redes hacen pensar lo peor en caso de amigos desaparecidos tras salir a buscar trabajo

Yuri Tatiana Ruiz Baldonado y Junier Josué Lumbi Valerio fueron vistos por última vez en playa Piuta, en Moín, Limón. Foto OIJ
Yuri Tatiana Ruiz Baldonado y Junier Josué Lumbi Valerio fueron vistos por última vez en playa Piuta, en Moín, Limón. Foto OIJ (OIJ/OIJ)

Junier es de piel morena, figura delgada, contextura débil, tez trigueño oscuro, cabello rojizo, corto y lacio, pesa entre 60 kilos y 70 kilos, y mide, aproximadamente, 170 centímetros de estatura.

Yuri es de nacionalidad nicaragüense, es de piel morena, figura delgada, contextura débil, tez trigueña oscura, teñido café, pesa entre 50 kilos y 60 kilos, aproximadamente, mide entre 150 y 160 centímetros, vestía una blusa negra y un jeans.

LEA MÁS: Esta era la principal ilusión de uno de los primos enterrado en un bar en Heredia

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

LEA MÁS: Papá desaparecido de manera misteriosa dejó un especial regalo para su hija quinceañera

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yuri Tatiana Ruiz BaldonadoJunier Josué Lumbi Valeriodesaparecidos en playa Piuta
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.