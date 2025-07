Publicaciones en redes hacen pensar lo peor en caso de amigos desaparecidos tras salir a buscar trabajo

Luis Diego González y Maikel Manzanares están desaparecidos desde el 25 de junio pasado. (OIJ/Luis Diego González y Maikel Manzanares están desaparecidos desde el 25 de junio pasado.)

Publicaciones hechas en redes sociales en las últimas horas hacen pensar lo peor sobre lo que habría pasado con dos amigos que desaparecieron luego de que salieron juntos a buscar trabajo.

Dichas publicaciones, hechas por allegados de ambos hombres, aparecieron en las redes sociales poco después de que se dio a conocer el hallazgo de dos cuerpos dentro de una especie de pileta en Cóbano, en Puntarenas. Hasta este momento, el OIJ no ha confirmado que se trate de los dos amigos.

LEA MÁS: Investigan si cuerpos hallados dentro de pileta serían de amigos que salieron juntos a buscar trabajo

Los desaparecidos son Luis Diego González, de 22 años, y Maikel Manzanares, de 32, de quienes no se sabe nada desde la noche del pasado 25 de junio, luego de que, en apariencia, se bajaron del ferry en Playa Naranjo de Puntarenas, con el fin de buscar trabajo en esa zona.

Una allegada de Manzanares, apellidada González, publicó un sentido mensaje en su perfil de Facebook, en el que daba a entender lo que habría pasado con su amigo.

“Siempre le pedí a Dios que me preparara para vivir uno de estos momentos tan duros en la vida y hasta en eso es perfecto. Me quedo con todos los recuerdos vividos, todas las regañadas y consejos que me diste, con tu sonrisa y humildad, que brillabas donde llegaras. Gracias por tu vida, por tu amor, por tu forma única de estar presente.

LEA MÁS: Selena López: Horas antes del femicidio, joven se tomó una foto que le parte el alma a cualquiera

“Gracias Dios porque me cumpliste un anhelo de mi corazón, que era que volvieras a casa y así fue, sé que desde el cielo me cuidarás como tu hermanita. Duele despedirte, pero me aferro a la fe de que estás en un lugar donde no hay más dolor, solo paz y luz. Le pido a Dios que te abrace con su misericordia y que me dé fuerzas para seguir adelante, llevando tu recuerdo conmigo”.

Otra mujer, apellidada Monge, que también era cercana a Manzanares, publicó un mensaje similar.

“Tantas cosas vivimos desde niños y siempre la humildad que te caracterizaba, papi. Siempre te llevaré en mi corazón. Dios llene esta familia hoy de mucha fortaleza (...) gracias, padre, porque aún en medio de todo escuchaste nuestras oraciones y vuelves a casa, no de la mejor manera, pero siempre a la voluntad de Dios. Que la misericordia de Dios haya alcanzado tu vida”.

LEA MÁS: Defensa de Celso Gamboa presenta un nuevo recurso de amparo y hace peculiar solicitud

Poco después esa misma mujer publicó otro mensaje dedicado a las familias de ambos hombres.

“Me uno al dolor de estas dos familias, que sea Dios llenando de fortaleza a cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque a pesar de todo hoy regresan a casa. Que la misericordia de Dios haya alcanzado sus vidas y Dios los reciba en su santa gloria”.

Pese a que estas publicaciones dan a entender que ambos hombres tuvieron el peor de los finales, hasta este momento el OIJ no ha confirmado de forma oficial el fallecimiento de alguno de ellos.